Alarma en SJ por un caso sospechoso de hepatitis aguda

La Jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, confirmó que se estudia un caso de origen desconocido en un niño de dos años que se encuentra internado en el Hospital Rawson. Esperan los resultados desde el Instituto Malbrán.

Un caso sospechoso de hepatitis aguda en la provincia fue confirmado en la jornada de ayer por el ministerio de Salud Pública.

La Jefa de Epidemiología, la Doctora Mónica Jofré, comunicó que se trata de un menor de dos años de edad que se encuentra internado en el Hospital Rawson y del cual se esperan los resultados de los estudios que fueron enviados al Instituto Malbrán.

En conferencia de prensa convocada por la cartera de Salud, Jofré indicó que el área de Epidemiología fue notificada el lunes pasado por el Hospital de Niños Dr. Juan Carlos Navarro, del Hospital Rawson, de un caso sospechoso y de inmediato se inició la investigación en el marco del alerta a nivel mundial con respecto a las hepatitis graves de origen desconocido.

A su vez indicó que los primeros resultados de los análisis que se han abordado en dicho nosocomio arrojaron resultados negativos de hepatitis A, B y C, también los estudios de Epstein-Barr y citomegalovirus, por lo que no se detectó qué lo afecta” y que en el Instituto Malbrán, “analizan F41 para Adenovirus, y de Hepatitis D y E” y se esperan los resultados.

La profesional acotó que el paciente cuenta con el calendario de vacunas completo y acorde a la edad.

Jofré explicó que “cuando salió el alerta el 27 de abril se trabajó desde el área de epidemilología sensibilizando con el equipo médico de la parte pública como privada, con el área de materno infancia, con la Sociedad Sanjuanina de Pediatria para sensibilizar en la vigilancia epidemiológica y que se piense en un contexto internacional donde ya tenemos más de 300 infantes que ya han cursado esta hepatitis de origen desconocido en más de 20 páíses y que se piense ante un caso sospechoso”.

Por su parte, la doctora Paulina Bordón que atiende al paciente dijo que “el niño no tiene factores de riesgo como para tener otro tipo de hepatitis”, a lo que agregó que “las hepatitis comunes no dejan secuelas y en cuestión de semanas se resuelven”, pero que “en este caso, al no saber la causa, desconocemos cómo se desarrolla y no podemos anticipar tiempo de evolución y de resolución de la enfermedad”.

LOS SÍNTOMAS

Los profesionales indicaron cuales son los síntomas que presenta la enfermedad y que en caso de detectarse se debe recurrir de inmediato a la atención médica. Ellos son: Fatiga, pérdida del apetito, dolor abdominal (a medida que va evolucionando la enfermedad), la piel o la parte blanca del ojo se pone amarilla (cuando transcurren los días), la orina se torna oscura y la materia fecal va perdiendo color.