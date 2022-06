Alario reveló por qué le dijo “no” a su vuelta a River. El delantero de Bayer Leverkusen comentó que le gustaría volver al fútbol argentino pero avisó que busca una nueva oportunidad en Europa.



La obsesión de River por un delantero es la novela de este mercado de pases. Y uno que ya quedó descartado hace rato es Lucas Alario. El jugador de Bayer Leverkusen, de vacaciones en Argentina, reveló este lunes por qué no regresará al Millonario en este período de transferencias y aseguró que, aunque le gustaría volver, él quisiera seguir en Europa.

Campeón de la Copa Libertadores 2015 con River, Alario no tiene tantos minutos como le gustaría en el Bayer Leverkusen alemán y sería transferible. En ESPN F90, el delantero expresó: “Personalmente, no estuvo la opción de volver a River. Quiero seguir jugando en Europa, viviendo allá. Me gusta competir y quiero jugar los años que pueda en Europa. Hablé con Enzo (Francescoli), tuvimos una charla y me preguntó. No me quisieron convencer, me preguntaron y nada más. Yo fui claro, es el fútbol, en la vida puede pasar cualquier cosa”.

Por otro lado, Alario confesó: “Me gustaría volver a River. Cuando fui el fin de semana a la cancha, la gente, el estadio, cómo se vive… Me gustaría jugar en el fútbol argentino, en River, pero no sé cuándo”.