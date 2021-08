Varios encuentros fueron suspendidos por las fuertes ráfagas, entre la cuarta de Rivadavia y el Lechuzo. Algunos se pudieron jugar con un clima complicado, en la Esquina Colorada Del Bono venció 2-1 a Villa Obrera y el líder Alianza derrotó a Rivadavia.

Se movían los árboles y hasta los caños de los arcos. La tierra sobrevolaba en el campo de juego. Los hinchas ponían como podían los trapos en la popular y aún con el viento cantaban a más no poder. Jugar se hacía casi imposible. A los futbolistass les costaba dominar la pelota, sobre todo a los de Villa Obrera que en el primer tiempo sufrieron las fuertes ráfagas. Los árbitros se hacían visera para poder seguir las jugadas, “no veo nada”, decía el primer juez de línea que trataba de no abrir la boca para no tragar más tierra. En un momento se le cayó el banderín por el viento.

Las ganas de volver a jugar después cuatro meses sin fútbol por la pandemia, pudo más que el fuerte Zonda. Con este clima se reanudó el torneo local de Primera división con el regreso del público a las tribunas. Se lograron jugar todos los cotejos de Primera, sin embargo varios de Cuarta fueron suspendidos, entre ellos Rivadavia-Alianza antes del inicio del complemento cuando ganaba 1-0 el Lechuzo.

En la Esquina Colorada, Del Bono venció 2-1 a Villa Obrera y se prendió en el campeonato. Gerardo Morales de penal y Molina anotaron los goles del Bodeguero, mientras que Santiago Ontivero descontó para el CAIVIO.



Por otro lado en La Bebida, el líder Atlético Alianza superó 2-0 a Rivadavia de visitante, partido que estuvo a punto de postergarse. Marcelo Russo y Matías González convirtieron los goles del equipo de Santa Lucía.

Por otro lado Unión empató sin goles con Marquesado en el 12 de Octubre.

Volvió el fútbol, al ritmo del viento Zonda.

Se derrumbó una de las luminarias en Unión:

Las fuertes Ráfagas del viento Zonda causaron el derrumbe de una de las torres de iluminación del estadio de unión de Villa Krause, el 12 de Octubre. La caída de la torre causó daño en la tela Olímpica detrás del banco de suplente visitante y la rotura total de los 10 reflectores. Por suerte no hubo que lamentar víctimas, ya que ayer Unión jugó como local ante Marquesado.

Primera B: Zondina ganó y alcanzó la cima

En el reinicio del torneo de la Primera B local, Juventud Zondina venció 2-1 a Villa San Damián y lo alcanzó la punta de la Primera B local. Cristian Pérez y Joel Da Silva marcaron los tantos de la victoria para el conjunto de Zonda que arrancó perdiendo 1-0 y logró dar vuelta la tortilla para llevarse el triunfo.

En tanto que Defensores de Los Andes superó 2-0 a Defensores de Argentinos, Centenario Olímpico derrotó 3-1 a San Agustín, Sarmiento se impuso 2-1 sobre El Globo y Villa Fiorito doblegó 4-2 a Los Pumas. Hoy continuará la fecha con cinco partidos: Recabarren-Rawson, Huarpes-Sportivo Federico Picón y Rivera-Libertad Juvenil.