Al menos 3 universidades pedirán el pase sanitario. Algunas casas de altos estudios instrumentarán su aplicación mientras que la UNSJ no tomó aún ninguna decisión al respecto.

Frente al próximo inicio del ciclo lectivo y basadas en su autonomía de gestión, las universidades públicas nacionales evalúan cómo iniciar las clases en el contexto de pandemia sin que exista aún un criterio unánime respecto a la eventual instrumentación de un pase sanitario que minimice los riesgos de contagios de coronavirus entre su colectivo de alumnos, docentes y no docentes.

En el caso de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) , fuentes de dicha casa de altos estudios dijeron que “no hay decisión respecto al pase sanitario, ni sobre el tema de la vacunación”.

Mientras tanto, los cursos de ingresos para algunas de sus facultades, que comienzan el próxima martes, se dictarán de manera virtual (ver aparte). Hasta el momento, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam), y dos sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) decidieron instrumentar pases sanitarios con vistas al inicio del ciclo lectivo 2022.

En el caso de la Universidad Nacional de Buenos Aires, (UBA) está previsto que el ciclo lectivo 2022 comience a mediados de marzo. La modalidad de cursada dependerá de lo que cada facultad decida.

“La universidad viene con una presencialidad que se ha ido incrementando de modo gradual. Nuestro objetivo para este primer cuatrimestre es lograr una presencialidad plena y cuidar siempre que la situación sanitaria lo permita”, aseguró un vocero de la UBA consultado por Télam.

También afirmaron que acompañarán “los lineamientos que dispongan las autoridades sanitarias de Nación y Ciudad de Buenos Aires para la implementación de un pase sanitario”, una eventual decisión que caracterizaron como “cuestión de salud pública”.

Por su parte, desde la Universidad Nacional de Córdoba, donde cursan muchos sanjuaninos, dijeron el jueves de la semana entrante habrá una reunión en la que participarán miembros del Consejo Superior, de gremios (docentes y no docentes) y representantes estudiantiles enrolados en la Federación Universitaria (FUC).

Voceros de la UNC afirmaron que todavía “no hay ninguna definición en cuanto a pase sanitario” y dijeron que “la semana que viene van a empezar a tirar todas las cartas sobre la mesa para ver qué es lo que se resuelve”.

En la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), informaron que “a pesar del receso, se ha estado hablando sobre la no implementación del pase sanitario en la institución, pero será una decisión a tomar en asesoría de un comité epidemiológico. “La situación de los alumnos que decidieron no vacunarse dependerá de cada unidad académica. Serán ellas las que decidirán sobre la situación de la modalidad de cursada”.

En cuanto a la UTN, El rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro, afirmó que el 18 de febrero el Consejo Superior decidirá las condiciones para el dictado de las clases presenciales durante este año. “No es que nuestra universidad tomó la decisión de pedir el pase sanitario. Nosotros tenemos una reunión con 30 decanos de nuestras facultades el 14 de febrero y el 18 el plenario del órgano máximo que es el Consejo Superior”, aclaró en declaraciones a la prensa y aseguró que en esa reunión se definirá el protocolo para la presencialidad “plena”.

E indicó que la UTN “es distinta a otras universidades de gestión pública ya que está en 30 sedes del país, en 12 provincias distintas con realidades distintas” y que lo que se publicó en las últimas horas tiene que ver con la decisión de dos sedes (Tucumán y Haedo).

CURSOS DE INGRESO EN MODO VIRTUAL

El próximo martes, darán comienzo cursos de ingresos en diferentes facultades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y en ambos, casos, el dictado de clases será de manera virtual.

De acuerdo a lo informado por dicha casa de altos estudios, la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño, debido a la situación sanitaria en la provincia y al aumento creciente de contagios COVID, dispuso que el dictado del curso de ingreso ciclo 2022 de las carreras Arquitectura, Diseño Industrial y Diseño Gráfico, será de forma virtual para todos los aspirantes.

Las actividades comenzarán el próximo martes 1° febrero y el acto de apertura está programado a las 8 horas vía Zoom, a través de los enlaces de ingreso indicados en el sitio web correspondiente.

Asimismo, la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales dará inicio el curso de ingreso virtual también el 1° de febrero prróximo, a las 8.30 horas, de manera virtual y en este caso, por la plataforma del Sistema Institucional de Educación a Distancia SIED.

El acceso a la plataforma del campus virtual está en https://campusvirtual.unsj.edu.ar/ y el desarrollo del curso transcurrirá desde el 1° de febrero hasta el 26 de marzo 2022, de lunes a sábado y es una actividad común a todas las carreras que se dictan en la FCEFN, se informó.

En octubre pasado, el consejo había aprobado por unanimidad la propuesta, que establece la presencialidad para todas las actividades académicas, dispone que se respete el factor de ocupación tomando las medidas sanitarias necesarias que permitan un ingreso y egreso ordenado y contempla la bimodalidad en los casos que así lo requieran, respetando el contrato pedagógico.