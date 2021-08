Ajustate los cinturones

Después de 554 días (un año y seis meses) de espera, regresa el campeonato organizado por ACAT. La primera fecha será el 4 y 5 de septiembre en Rodeo, sin público y con un estricto protocolo Covid. Los pilotos (conductor y navegante) deberán tener al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus para poder estar presentes en Iglesia.

Los pilotos no aguantaban más, extrañaban el olor a nafta. Los autos estaban abandonados en el taller. Algunos corredores hasta pensaron en venderlos. Causaba tristeza verlos estacionadas y sin acción.

Después de un año y seis meses (554 días) sin acelerar por la pandemia, vuelven a rugir los motores.

Prepara el auto y ajústate los cinturones porque en septiembre regresa el automovilismo provincial con el Campeonato Sanjuanino de Rally organizado por ACAT (Asociación Corredores de Automovilismo trascendente).

Será un mini torneo de 4 fechas y para coronarse campeón cada binomio deberá completar al menos el 80% del calendario.

La primera fecha será el 4 y 5 de septiembre en Rodeo (Iglesia). La misma será sin público y con un exigente protocolo Covid. Para poder correr los pilotos deberán presentar el carnet sanitario con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

ACAT en conjunto con el Iglesia Motor Club diagramaron el inicio de la actividad que tendrá tres etapas y un total de 65 kilómetros a pura velocidad por las huellas iglesianas.

El sábado a las 12.30 se pondrá en marcha la carrera con la primera etapa que unirá Angualasto con Tudcum (16km.), la segunda largará a las 13.30 e irá desde Tudcum hasta Rodeo (Circuito Minero, 17km.). Mientras que el domingo a las 9.30 será la última función que constará de 32 kilómetros y recorrerá las localidades de Rodeo, Pismanta, Achango y terminará en el bello paisaje de Las Flores (circuito Tino Ramos).

Ajústate los cinturones que vuelven a rugir los motores.

CALENDARIO

04 y 05 de septiembre Iglesia.

09 y 10 de octubre Albardón

06 y 07 de noviembre Angaco

11 y 12 de diciembre Jáchal

EXIGENTE PROTOCOLO

El protocolo para poder correr será exigente. Piloto y navegante tendrán que llegar a la grilla de largada cambiados y con el carnet sanitario en mano. Con barbijo puesto se les tomará la temperatura y el que presente más de 37.5 de fiebre o síntomas asociados al Covid no podrá acelerar.

Terminada la etapa deberán regresar a su burbuja, hotel, cabaña, casa o hostel. Allí tendrán una hora para hacerle la revisión al auto para la segunda etapa. Deberán mantener el distanciamiento de dos metros.

INSCRIPCIÓN

Las inscripciones serán online y las reuniones previas a la carrera vía zoom. El costo para los autos será $5.500 y par ala smotos $2.500, precio que incluye seguro médico para piloto y navegante. El pago se podrá realizar a través de transferencia al CBU de ACAT (0170381620000000350222) o por Mercado Pago ingresando al link https://mpago.la/2WRfwJC.

32 CATEGORÍAS

Autos: A libre, B1000, D, C Plus, D especial, E plus, Categoría E, G, H y fuerza libre.

Motos: 110 cc. semi, 110cc. libre, 125cc. enduro 150cc. enduro, 200cc. enduro, 250cc. enduro, Vieja generación enduro Nueva generación enduro, Quads 250cc. chinos Quads japonés 350cc, Quads libre y Kids.

LA FRASE

“No sabemos si vamos a correr, porque el Gol todavía no está terminado. Las sensaciones son muchos porque llevamos más de un año parado sin hacer nada y se extraña el olor a nafta. Además poder disfrutar de un fin de semana con mi hijo, que corre conmigo”.