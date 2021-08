“Ahora voy por el vóley, es una deuda pendiente”

Ascendió al viejo Argentino B de fútbol con Del Bono y el lunes salió campeón del Torneo Federal con Jáchal Básquet. También incursionó en el fútbol playa y ahora quiere cumplir otro sueño, “jugar al vóley con sus amigos”.

Deporte que practica, le va bien. Le hace a todo. Ojo también hace buenos asados, dicen.

En 2017 Ascendió con Del Bono al viejo Argentino B de fútbol, el lunes se consagró campeón del torneo Federal con Jáchal Básquet y ahora va por más. “Tengo una deuda pendiente con el vóley”, avisó Hugo Castro un deportista sanjuanino a pleno.

En la entrevista el pivot del Expreso del Norte recordó que hizo ciclismo y “ahora que me acuerdo, esto no lo sabe nadie”, se ríe y continúa “hice fútbol playa en unos Binacionales en Concepción del Uruguay. Fue cuando arrancó el Coqui (Chica) con la Secretaría de Deportes. No me acuerdo bien la fecha. Estuve con el Titi Paz y el que me llamó fue el Luto Molina. No me acordaba de eso. Es duro jugar al beach por la arena”, reconoció.



Cuando era chico jugó al vóley en la escuela y en el Club Sol Naciente. En el club italiano tiene muchos amigos y “siempre me dicen que vaya a jugar. Fede Gómez el periodista que trabaja con vos en el canal siempre me invita. Ojo porque voy a jugar con los veteranos, como hobby. No me da para competir a nivel profesional. Por mi altura era opuesto y le pegaba fuerte”, cuenta Huguito que quiere cumplir otro sueño.

El lunes por la noche consiguió quizás el logro deportivo más importante de su carrera, salió campeón y ascendió al TNA con el Expreso del Norte. “Es un sueño, todavía no caemos. Nos felicitan por todos lados, es algo muy lindo lo que se logró. Ahora se viene el TNA, pero todavía no se si lo voy a jugar, porque es otra categoría más exigente que requiere de mayor sacrificio. Estoy estudiando un profesorado de educación física, me queda una materia para recibirme y también estoy haciendo el curso de entrenador de básquet. Por eso no se sí podré con los tiempos”.



Castro también corrió en bici, “pero como hobby. Salía a pedalear, pero nunca lo hice de manera profesional”. El 6 de mayo de 2017 comenzó a gestar su rica trayectoria deportiva. Con la camiseta de Del Bono logró el ascenso del Torneo del Interior al viejo Argentino B, “era chico, tenía 17 años. Jugaba poco, pero fue un logro lindo”.



Después empezó a jugar al básquet en el Bodeguero y por momento llevó las dos disciplinas al mismo tiempo. Después por cuestiones de estudio y trabajo no pudo darles continuidad. Su último club de fútbol fue el equipo de La Esquina Colorada y de ahí colgó los botines para ponerse las zapatillas de básquet. El año pasado vistió la casaca de San Juan Básquet y este año se fue a jugar Jáchal. Fue a dar una mano y nunca pensó que lograría tremendo sueño.