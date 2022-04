Agüero ingresó al salón de la fama de la Premier League. El Kun fue incluido en el Hall of Fame, lo compartió en sus redes sociales y agradeció el reconocimiento.

Sergio Agüero, quien supo brillar en el Manchester City entre 2011 y 2021, fue incluido en el salón de la fama de la Premier League.

“Muchas gracias a la Premier por este reconocimiento. Me hace estar orgulloso. Ser incluido en el Salón de la Fama me da una perspectiva real del camino que me ha llevado hasta aquí. Estoy emocionado y quiero compartir este honor con mi club y todos mis compañeros de equipo”, señaló el ex delantero argentino.

Agüero, que en diciembre cuando militaba en el Barcelona anunció su retirada por un problema cardíaco, jugó 275 partidos en el conjunto inglés por la liga inglesa, en los que logró 184 goles. El goleador argentino se consagró con el City en 15 oportunidades: cinco Premier League, tres Community Shield, seis Copas de la Liga, y una FA Cup. Además con sus 260 goles totales (en todas las competencias) se convirtió en el máximo artillero de la historia del club Ciudadano.