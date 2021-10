Agroinsumos: subieron 80% en dólares

Referentes de las asociaciones de productores de la provincia coinciden en que se ha producido un aumento desmedido en el precio de los insumos para el agro. Además denuncian que en muchos casos no los encuentran en los comercios de este rubro.

Escribe: Víctor García

De acuerdo a lo que explican diferentes referentes de las entidades de productores de la provincia de San Juan, hubo un incremento de los agroinsumos de alrededor del 80% en dólares en los últimos meses. Inclusive están faltando algunos productos como mata yuyos.

Los productores consideran que lo que está ocurriendo es un reflejo de la situación económica del momento. La inflación creciente que lleva acumulada hasta el mes de agosto el 32%, especulación en torno a la realidad electoral política del momento son algunas de las cosas que influyen de manera negativa en los precios, produciéndose importantes incrementos.

Ante esta situación, es que desde la Asociación de Viñateros Independientes, el 17 de agosto de este año elevaron una nota a la Secretaría de Comercio de la Nación denunciando que los incrementos de precios en los agroinsumos han sido del orden del 80% en dólares. “En la oportunidad pedíamos que se analice donde está el desfasaje de precios y porqué se produce”, explicó el Ingeniero Juan José Ramos. También solicitaban la intervención de la secretaría nacional para que haya alguna modificación en este sentido, pero aún no han obtenido respuestas. Saben que el expediente iniciado sigue los trámites burocráticos dentro de la Secretaría Nacional.

Ramos aseguró que también están faltando algunos insumos tales como fungicidas”.

El dirigente contó que “hoy vas a comprar agroinsumos y al momento de pagarlos lo tenés que hacer al valor del dólar oficial del día. Si lo pagas con un cheque a 30 días, luego te viene una actualización del costo a ese día”. El productor considera que “todos estos aumentos han licuado las ganancias que pudimos tener el año pasado cuando acompañaron los precios”.

Por su parte, el titular de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan, Eduardo Garcés, manifestó que “el año pasado compramos el abono 18-46-00 a 30 dólares, valor oficial y en la actualidad cuesta 55 dólares”

También contó que a la hora de conseguir fungicidas como el Randall Full “no lo conseguís. Te venden uno de menor calidad que se llama Sniper, que vale lo mismo pero cuando aplicas no tiene el mismo efecto porque las concentraciones son diferentes”.

Vale marcar que la Federación de Viñateros compró insumos para el campo que luego los reparte con los productores a los efectos de conseguir mejores precios. Esta medida es solo una acción para reducir el impacto de los altos costos de producción.

Por último, el presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios, Osvaldo Recio afirmó que “ha sido muy grande el aumento de costos. Cuando vas a comprar siempre te ponen una excusa por el incremento, cuando no es el dólar, es la inflación o es el costo del combustible, pero sigue todo subiendo”.

INSUMOS QUE FALTAN

Otro de los insumos que están faltando en el mercado local es mangueras para riego presurizado. Este insumo en estos tiempos es esencial atendiendo a la crisis hídrica que atraviesa la provincia.

Además, los exportadores de frutas de la provincia también denunciaron que hay problemas para conseguir cajas de cartón. Explicaron que el volumen de papel que se recicla en la Argentina no alcanza para satisfacer la demanda. Datos del sector indican que alrededor del 40 por ciento se importa y con las restricciones a las importaciones esto se plantea en el sector productivo como un cuello de botella.