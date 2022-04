Agresión en el bar: la Dirección de la Mujer ya interviene y no descarta que lo haga la Justicia

La víctima llamó y pidió protección. Ahora el equipo interdisciplinario abordará el tema para evaluar si hace falta pedir intervención judicial o ayuda económica mediante el Programa Acompañar para ayudar a la chica a salir del contexto de violencia.

Durante la noche de este Jueves Santo en San Juan, un joven le tiró el pelo a una mujer en el bar Berlina, en lo que parecía ser una discusión de pareja. Una persona estaba filmando a la banda a que tocaba esa noche y cuando fue a subir el video, se dio cuenta de la violenta situación. Ese material audiovisual se viralizó y en cuestión de horas ya inundaba las redes sociales. Este lunes la víctima pidió protección a la Dirección de la mujer lo que puede terminar en una intervención judicial.

Si bien en cuestión de horas las usuarias sanjuaninas identificaron al agresor, la mujer no había realizado una denuncia en la Justicia y como, no hay menores involucrados en el video y los delitos de lesiones leves son del ámbito privado, fuentes judiciales comentaron que no podían actuar. Es que al no haber menores, se necesita una denuncia. Pero, en la mañana de este lunes, la víctima llamo a la Dirección de la Mujer para hacer una solicitud de protección. También lo hizo la madre de la chica. Ahora el Estado hará un abordaje interdisciplinario y, si lo consideran, pueden pedir la intervención de la Justicia, por más que no haya una denuncia.

“Adriana Ginestar, titular de la Dirección de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, comento, a Zonda Diario de qué se trata el abordaje que realizarán en este caso.

“Ya está activado todo lo que tiene que ver con el asesoramiento y hemos hablado con ella. También estamos interviniendo”, indicó Ginestar. La funcionaria fue cauta al dar información sobre la chica y destacó que no puede decir si eran pareja o no. Tampoco si convivían. Pero se limito a decir que hay un pedido de ayuda y que están interviniendo. Por preservar a la víctima, no pudo señalar si es o no la primera vez que este joven agrede a la mujer.

Sí explicó que, en este caso, “al formular una solicitud de protección se va a poner a un quipo interdisciplinario a disposición de la víctima. Este consta de psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales”.

¿En qué consiste el trabajo del equipo interdisciplinario?

“La psicóloga va contenerla y van a trabajar con las mujeres a los fines de detectar el riesgo para saber si están en un círculo de la violencia o no”, explicó Ginestar.

“También se va a analizar mediante la trabajadora social, si hay vulnerabilidad económica de la mujer o no. Esto se hace para saber si es necesario incorporarla en el Programa Acompañar o en algún otro tipo de política pública”. Cabe destacar que el programa Acompañar pertenece al Ministerio de Mujeres de la Nación. Es una ayuda que le dan durante 6 meses a las mujeres que sufren violencia de género. Se trata de un monto de dinero equivalente al salario mínimo vital y móvil que está alrededor de $38.000. Este es para las personas que están en riesgo y vulnerabilidad económica. “Se busca acompañar a las mujeres para que puedan pensar un nuevo proyecto de vida lejos de ese círculo de violencia”, remarcó Ginestar.

Puede intervenir la justicia

Según remarcó la funcionaria “el hecho de que esta mujer haya hecho un pedido protección, una vez que se haga la entrevista y que se haga una evaluación del riesgo, si el riesgo es alto, el Ministerio puede pedir la intervención de la Justicia. Esto se puede hacer por más que la chica no haya hecho la denuncia. En estos casos, más que intervenir la Justicia penal, suelen intervenir los juzgados de familia”.