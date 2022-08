Agenda recargada de rugby en SJ

La semana que viene llegan Los Pumas a San Juan. Entrenarán en el complejo de la Universidad en Pocito. Habrá mucha actividad de rugby para inferiores e incluso para los Dinos XV.

Los Pumas generan una adrenalina muy especial para los amantes del rugby que en este mes de agosto están de parabienes con la llegad a Cuyo del seleccionador argentino.

Mañana debutarán en el Championship en Mendoza ante los Wallabies y una semana después jugarán en el estadio San Juan del Bicentenario.

Pero varios días antes de ese juego llegarán a la provincia para vivir la previa entrenando en y trabajando en el nuevo gimnasio de la U y en el anexo de Pocito en la hermosa cancha que ha sido trabajada especialmente para que estén cómodos los dirigidos por Michael Cheika.

Ayer se dieron detalles del partido y la venta de entradas pero también se hizo referencia a todo lo que va a rodear a Los Pumas en su estadía en la provincia.

El Rugby inclusivo es uno puntos salientes ya que el mismo sábado 13 se realizará un Encuentro en la cancha auxiliar del Bicentenario y tendrá la participación de 100 jugadores de Maras XV (Selección Nacional), Inka de Neuquén, San Agustín de Rosario, 10

jugadores de los Cuyis de Mendoza y el elenco local de Dinos.

El diagrama de partidos es el siguiente:

10:30 Maras XV vs Dinos XV

11:10 Inkas XV vs San Agustín XV

11:50 Inkas XV vs Dinos XV

12:30 San Agustín vs Maras XV

13:10 Maras XV vs Delegación XV

CASI 2000 CHICOS

El domingo 14 de agosto se realizará el 5° Encuentro Rugby Infantil “Fundación de San Juan” que tendrá la participación aproximada de 1800 chicos de 16 clubes de San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Chile.

Las delegaciones estarán arribando a nuestra provincia el día viernes, el sábado tendrán actividad en los clubes anfitriones para luego trasladarse al estadio para asistir a Pumas-Wallabies, ya el domingo se vivirá la fiesta del rugby infantil en cinco sedes.

Ellas son

M5 a M10: 10 a 13 San Juan RC

M11: 10 a 13 Jockey Club

M12: 10 a 13 UNSJ Anexo Pocito

M13: 10 a 13 Huazihul SJRC

M14: 10 a 13 SC Alfiles Anexo.

La fiesta del rugby está cada vez mas cerca y en San Juan se palpita con mucha pasión.

ENTRADAS PARA LOS PUMAS

El precio de las entradas para el partido de Los Pumas tiene un costo de $1500 la popular norte y sur. La Platea este cuesta $2000, la platea oeste alta $3000, la platea oeste baja norte y sur $4000 y la platea oeste baja central $5000. El estacionamiento costará $1000. Se abona entradas desde los 4 años.

Las mismas se puede comprar en la Unión Sanjuanina de Rugby, en calle Urquiza 44 norte de lunes a viernes de 19.00 a 21.00.

Pero también se pueden comprar en los clubes sanjuaninos. Esta fue una idea de la Secretaria de Deportes por el cual lo recaudado sirve a los clubes para afrontar sus gastos o invertirlos en Obras. Por ejemplo la Universidad con los ingresos está terminando con el gimnasio.

Los clubes que están vendiendo entrada son San Juan Rugby, Jockey Club, Universidad, Huazihul, Alfiles, Pocito RC y Caucete RC.