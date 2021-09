Afirman que el proyecto de ley de alivio fiscal no es la solución de fondo

Desde la UISJ y la Federación Económica consideran que la iniciativa presentada por Sergio Massa, es una buena medida a corto plazo, pero lo que realmente debe hacerse es una reforma impositiva y laboral profunda.

Escribe: Omar Andrada

Los empresarios sanjuaninos analizan que el proyecto de ley que presentó el martes pasado el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, para condonar deudas a entidades sin fines de lucro, mipymes y contribuyentes con deudas inferiores a $100.000 vencidas hasta el 31 de agosto de 2021, ampliando la moratoria por deudas vencidas entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de agosto de 2021, es buena, pero no es la solución de fondo.

Así lo expresaron a Zonda Diario Dino Minozzi, titular de la Federación Económica de San Juan (FESJ) y Gustavo Fernández, Secretario de la Unión Industrial de san Juan (UISJ).

Minozzi, que además es Secretario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, (CAME), afirmó que “al empresario Pyme argentino le hace falta un alivio fiscal, pero la moratoria en sí misma, si la actividad no crece y el negocio no funciona es estirar la agonía, es cambiar la fecha de defunción”.

Por su parte, Fernández aseguró que “es un proyecto que llega tarde porque el gobierno en 18 meses ha creado o aumentado 18 impuestos y ya han desaparecido muchas empresas por la presión tributaria”.

Los principales puntos del proyecto son:

– Condonación de deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social menores a 100.000 pesos.

– Condonación de deudas de Mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA que deban menos de 100.000 pesos.

– Condonación del capital adeudado, intereses resarcitorios y /o punitorios y /o multas.

– No comprende: aportes y contribuciones del régimen nacional de obras sociales cuotas de las ART.

– Para las entidades sin fines de lucro, clubes de barrio, bibliotecas, bomberos, etc., la condonación de capital e intereses es total sin tope.

– Moratoria para salir del plan de facilidades anterior, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020, incluyendo las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.

“Seguimos poniendo parches para atacar consecuencias y no trabajamos sobre la causa del problema”. (Gustavo Fernández).

Minozzi agregó que “durante el transcurso de la moratoria hay que enfocarse en una reforma fiscal y reconversión laboral mucho más profunda. Tenemos una economía que en algunos bienes y servicios tiene una carga fiscal del 70%, es imposible competir y mantener los niveles de facturación con esa carga fiscal. En otros países la presión fiscal es mucho menor y eso alivia la economía. Para esto hay que fijarse donde está el gasto, como se arma el PBI, los presupuestos, evitar el gasto superfluo de la política y empezar a bajar impuestos”.

Analizó que el proyecto está destinado a las Micropymes y Pymes chicas “y está bien, la vamos a aceptar porque es la forma de mantener la puerta abierta de la economía, del pequeño que da mucha mano de obra y genera una economía activa, porque una pizzería toma tanto personal como una tecnológica” Sin embargo dijo que”todas las medidas de un gobierno que se toman dos meses antes de una elección tienen un tinte electoral. Ahora si le sirve a la gente, bienvenido sea”, remató.

El empresario Fernández fija sus postura en que “si no se modifica la legislación laboral para facilitar la registración para que aumente el empleo en blanco, para lo cual tiene que ser menos costoso contratar personal, si no atacamos ésas dos cosas vamos a ir siempre de moratoria en moratoria, porque los impuestos y la cargas patronales resultan impagables. Es buena medida en el corto plazo, en el largo no sirve para nada”, sentenció.