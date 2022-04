Advierten que, si matan a la jauría asesina, están cometiendo un delito

A pesar de que la jauría de entre 10 o 15 perros le arrebató a la vida a Daniel Morales, quien los atrape, por ley, no puede matarlos. ¿Por qué?

La muerte de un operario del Parque de Tecnologías Ambientales, en manos de una jauría de entre 10 y 15 perros ha desatado un fuerte debate en la sociedad sanjuanina. Se puede ver en las redes sociales donde muchas personas piden que cuando la Policía Ecológica encuentre a estos animales los mate. Pero, ¿es legal?

El abogado Horacio Carrizo, es un abogado animalista de San Juan, habló con Zonda Diario sobre la problemática de los perros que atacan y sobre este caso puntual. Antes que nada, mostró su dolor y se solidarizó con la familia de la víctima. Además, expresó que “el tema de los animales, es un problema que ya tiene tiempo en San Juan. Es un problema que tiene diversos responsables. Fundamentalmente, es un tema social, donde la comunidad no se involucra en la castración y esterilización de los animales”.

Al respecto destacó que “hay programas de castración de animales, pero muchas veces, la gente no nos lleva. Ahora bien, los programas que existen en San Juan son bastante limitados. Hay departamentos donde hacen 20 castraciones y esterilizaciones por día, cuándo deben estar alrededor de las 150 o 250 diarias para que, de un mediano a largo plazo, de un resultado positivo la castración”.

¿Se puede implementar el rifle sanitario?

Aclarado esto, el letrado señaló que “desde el punto de vista jurídico, la provincia de San Juan es no eutanásica. Así que, por lo tanto, no se alienta ni se contempla el exterminio de animales, salvo que sea por una cuestión de salud pública y en hechos muy comprobados”.

En respuesta a las personas qué en las redes plantean que se debe aplicar rifle sanitario y matar a esos canes, el letrado señala que “aquella persona que llegue a eliminar a estos animales por esta causa, va a estar incurriendo en un delito qué es penal y que está establecido en el código por la ley 14346”.

En este sentido, explicó que “muchos hablan desde el desconocimiento. La ley 2005 L y la 2190 L, en su primer artículo, dicen que San Juan es libre de la eutanasia. No se puede matar animales por una cuestión de control poblacional. El único control ético, de la fauna urbana es la esterilización en la castración. Quiénes dicen que los animales son responsables, tienen un desconocimiento total del derecho. Los animales no son responsables porque tienen un desconocimiento de sus actos porque no saben qué es lo que es penal y no penal”.

Tirón de oreja para los funcionarios

Carrizo no se olvidó del cruce entre funcionarios que esta lamentable tragedia causó esta mañana. Es que el Secretario de Ambiente realizó comentarios en declaraciones radiales sobre la responsabilidad de la municipalidad de Rivadavia en la zona y Fabián Martín le respondió con un comunicado de prensa institucional.

“Discuten sobre quién es responsable. Creo que ambos son responsables desde el punto de vista de que deberían haber tomado cartas en el asunto para hacer trabajos más amplios abarcativos y progresivos para que se abarque un mayor territorio en la provincia, en tanto la castración y el control poblacional”, deslizó Carrizo.

Defendió a las proteccionistas

“Las proteccionistas vienen siendo atacadas sistemáticamente, cuando ellas no tiene nada que ver. Muchas veces, ellas ponen dinero de su bolsillo para cubrir una falencia que, muchas veces, es estatal y no tiene nada que ver”, reparó el abogado.

Para finalizar, agregó: “este hecho se debería haberse tomado con anterioridad. Lo que pasa, es que los medios, las personas y los funcionarios nos ocupamos a partir de hechos puntuales. Pero hace tiempo que se sabe, porque está comprobado, que existían estos animales en esta zona”.