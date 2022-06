Advierten que podría agravarse la escasez de combustible en SJ

Según un estudio de la Federación del Autotransporte de Cargas la provincia se encuentra en alerta naranja y Bernardo Turcumán, secretario de la Cámara de Expendedores, aseguró que el problema del gasoil tiende a extenderse.

Escribe: Omar Andrada

El desabastecimiento de gasoil se agrava en el país y en SJ advierten que el problema amenaza con extenderse al resto de los combustibles.

Por ahora la zona más afectada es la del noroeste argentino pero según un estudio de la Federación del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que en abril puso en marcha un semáforo virtual para monitorear en tiempo real la disponibilidad de combustible en Argentina, la provincia se encuentra en naranja, apenas por debajo de las que están en rojo.

Éstas últimas son las que tienen bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio y las naranjas las que poseen un promedio de suministro de 20 litros por unidad.

Bernardo Turcumán, secretario de la Cámara de Expendedores, dijo a Zonda Diario que éste problema que existe hoy con el gasoil seguramente se va a extender al resto de los combustibles porque hay cortes de rutas y plantas, como ocurrió ayer por segundo día consecutivo, en la Shell de Dock Sud en Buenos Aires.

Explicó que la raíz del problema es el cupo destinado a las estaciones de servicio y como el combustible es poco y no alcanza, dejan los camiones parados.

Agregó que “en Argentina el precio está distorsionado y muy barato por eso en el norte del país, en las fronteras, los camiones en lugar de cargar gasoil en Bolivia, Perú o Brasil lo hacen en el país, además del contrabando que existe”. Igual indicó que no es el causal de la escasez, aunque la agrava.

Turcumán reveló que resulta que hay escasez porque en Argentina se producen muy buenas naftas y alcanza para el autoabastecimiento, pero falta un 20% de gasoil por lo que hay que importarlo y no hay dólares para pagarlo. “La realidad es que falta petróleo para destilar. Exportamos el 5% de petróleo para nafta e importamos entre un 15% y 20%. Esto se arregla con producción”, sentenció.

Por todas éstas razones afirma que “en lo inmediato la situación no va a mejorar en el país”, aunque reconoció que San Juan no tiene problemas porque no está en temporada de cosecha. y “si bien no sobra combustible, el faltante de gasoil no es más del 10%”, reflexionó.

El empresario aclaró que en la provincia los que sufren el problema son las estaciones de servicio de bandera blanca porque son abastecidas directa o indirectamente por las de color como Shell, YPF o Axión y ese es el suministro que se ha cortado.

“Entonces hay una demanda extraordinaria en las estaciones de servicio porque los camiones y colectivos de larga distancia, que antes no cargaban ahí porque eran atendidas por afuera por las petroleras, lo que se llaman flotas cautivas, ahora sí lo hacen”.

Finalmente para respaldar sus dichos acerca de la raíz del problema de la escasez de combustible se explica en que “la referencia del barril de petróleo en Argentina es de 65 dólares y en el mundo es de 120 dólares”.

Bernardo Turcumán

“En San Juan el combustible no sobra y el faltante de gasoil no es más del 10%”.