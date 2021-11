Adiós Facebook, para siempre

Las conexiones están evolucionando, y nosotros también”.

Escribe:

Bruno Savoca

Master of Business Administration

Lo que aparece como el cambio de nombre de una compañía, significa mucho más. Durante la última semana hubo una noticia que se llevó toda la atención, y es que la empresa liderada por Mark Zuckerberg dejará de llamarse Facebook Inc para llamarse Meta. ¿Qué es Meta? ¿A qué se debe este nombre?

La manera en que cada plataforma de comunicación avanza es exponencial. No existe en la historia un registro donde se encuentren cambios tan significativos en lapsos tan cortos de tiempo. Esto nos pone en un lugar cada vez más protagónico a la hora de interactuar con la tecnología que nos rodea. Con esto no quiero decir que necesariamente tenemos que entrar en la vorágine de cada cambio en las redes sociales y la “ansiedad” que muchas veces esto genera. Pero si entender que estamos viviendo un cambió total de paradigma como pocas veces antes en la sociedad.

De lo “plano” a lo “profundo”. Meta se trata mucho más de un cambio de nombre, representa un cambio tan radical como lo fue el teléfono a la radio, o la radio a la televisión. Con esto no estoy exagerando. Para el creador de Facebook, “el metaverso será social, un espacio virtual 3D donde podrás compartir experiencias envolventes con otras personas -inclusive cuando no sea posible estar juntos físicamente-, y realizar actividades juntos que no serían posibles en el mundo real”.

Uno de los mayores desafíos será como una identidad pueda viajar entre los diferentes mundos creados dentro del metaverso sin perder identidad. El Metaverso será un ecosistema donde conviven muchas compañías, donde podremos compartir conocimientos, aprendizajes, juegos en equipo, arte, ciencia, y quien sabe cuántas cosas más.

“meta puede significar más allá, y encierra nuestro compromiso con la construcción de tecnologías sociales que nos lleven más allá de lo que hoy es posible a través de la conexión digital”, explicó Mark Zuckerberg.

¿Debemos prestar atención a estos cambios? ¿Hasta qué punto tenemos que involucrarnos? Desde mi punto de vista me gusta decir que quienes más rápido investigan estos cambios, rápidamente se vuelve protagonistas de cada nuevo descubrimiento. Te invito a que al menos abras esa puerta de curiosidad, a que te des a vos mismo la chance de quizás encontrar algo que no te imaginabas.

El mundo está cambiando más rápido que nunca, y es fascinante.