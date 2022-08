Adiós a Yssey Miyake

El maestro de los plisados muere con 84 años, dejándonos su estilo para siempre en el mundo de la moda.

Escribe: Escribe: Nico Bravo

Director Creativo de Font Pagês fontpages.ok

Miyake fue parte de una ola de jóvenes diseñadores japoneses que dejaron huella en París a mediados de los años 1970. Fue pionero del uso de ropa cómoda de alta tecnología, dejando de lado la grandiosidad de la alta costura en favor de lo que él llamaba simplemente “hacer cosas”, y ese fue su sello, hacer ropa sin tener en cuenta el talle, la edad, el sexo o la raza, una causa que hoy abraza la moda entera. En la década de 1970, Miyake le pidió a la feminista Fusae Ichikawa que fuera su modelo: quería dejar claro que la ropa tiene que ser cómoda y expresar la belleza particular de cada uno. Para 1980 su carrera estaba en pleno apogeo y comenzó a experimentar con diferentes materiales, como plástico, metal, alambre e incluso papel artesanal japonés.

A finales del 80 comenzó a experimentar con plisados, influido por el origami japonés, transformando el poliéster generalmente tosco en chic. De aquel trabajo surgió una nueva técnica conocida como “Pleats Please” (”Plisados, por favor”) prendas con pliegues permanentes que no se arrugan y por la que pasó a la historia de la moda. Otras de sus

maravillas fueron los triángulos futuristas de su bolso “Bao Bao” y su concepto “A-POC” (A Piece Of Cloth), donde se utilizan computadoras para cortar prendas enteras sin costuras. Con la naturaleza como referencia, buscó de manera incansable una moda “habitable” y que recogiera el movimiento, combinando técnicas ancestrales y nuevas tecnologías.

Mención especial merece su primera fragancia L’Eau d’Issey lanzada en 1992. La esencia de esta fragancia se inspira en la idea del agua como un elemento esencial en toda vida. Esta esencia es liviana, con una mezcla floral, almizclado y con tonos maderados. Miyake continuó con una fragancia para hombres L’Eau d’Issey Pour Homme lanzada en 1994, inspirada por las fuertes, refrescantes y ágiles cualidades del agua. La fragancia es fresca, con esencias maderadas. Ambas siguen siendo un clásico de superventas y a las cuales les debe proyección internacional.

Además de brillar en las pasarelas de todo el mundo, sus diseños se han exhibido en museos internacionales y han sido reconocidos con galardones como el Premio de Kioto de las Artes y la Filosofía (2006), la Orden de la Cultura de Japón (2010), el Compás de Oro de Italia (2014) o la Legión de Honor francesa (2016).

Se retiró de la moda en 1997 y centró su labor en investigar. Su marca sigue estando activa al igual que sus perfumes, su último desfile presencial fue en junio pasado, luego de dos años de mostrar sus colecciones online por la pandemia. Fue un original show de moda masculina que incluyó modelos, bailarines y acróbatas.

Sin dudas es una pérdida inmensa ya que con él se va su talento, pero nos deja su obra, sus fragancias y su labor, no solo como diseñador sino como artista, donde permanecerá por siempre en el mundo de la moda.