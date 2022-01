Acuerdo con el FMI: la opinión de referentes sanjuaninos

Acuerdo con el FMI: Gioja estimó que será aprobado en el Congreso. El diputado nacional habló con el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que recibirá a las autoridades de Economía.

El diputado nacional del Frente de Todos, José Luis Gioja estimó que el acuerdo de Argentina con el FMI logrará el respaldo del Congreso de la Nación, con el apoyo de la oposición, al considerar que terminara primando la racionalidad que indica que la bandea que hoy tenemos que levantar es la celeste y blanca”.

Gioja se comunicó ayer mismo, con Carlos Heller, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja que el legislador sanjuanino integra, para hablar sobre el tratamiento del acuerdo, anunciado horas antes por el presidente Alberto Fernández.

Al respecto, adelantó que en principio, “la semana que viene van a estar las autoridades de Economía, encabezadas por su ministro Martín Guzmán, en el Congreso y veremos” sobre el tratamiento que se dará en el Parlamento Nacional.

El legislador sanjunino, estimó sobre el debate del acuerdo que “va a andar bien, vi algunas declaraciones de los radicales como (Gerardo) Morales y estarían de acuerdo, al igual que (Facundo) Manes”.

No obstante, dijo que “en el PRO algunos son más duros porque fueron los responsables directos de la deuda pero me parece que van a terminar usando la racionalidad, la cual indica que la bandera que hoy tenemos que levantar es la celeste y blanca, con el apoyo de todos”.

Con respecto al acuerdo, indicó que “había que dar este paso que fue posible merced a la inteligencia y la firmeza del gobierno nacional, a la tarea impecable de Alberto como de Cristina y del ministro Guzmán y su equipo, porque todos han colaborado en esto”. El legislador oficialista por San Juan, indicó que “este acuerdo es el primero con un país donde no pide ajuste como en otras ocasiones, como el préstamo con De la Rúa donde exigió disminuir desde las jubilaciones, hasta los sueldos de los empleados públicos y los docentes”.

El exgobernador de San Juan remarcó que “hoy hay una situación distinta, porque hay un país distinto y el FMI entendió que el programa del gobierno anterior que endeudó a la Argentina, en 45 mil millones de dólares a pagar en 2 años, fracasó totalmente y ellos también tenían responsabilidades”.

PARA BASUALDO EL ACUERDO ES MEJOR QUE EL DEFAULT, MÁS ALLÁ DE LA LETRA CHICA

El Senador Nacional Roberto Basualdo manifestó que “más allá de la letra chica, cualquier acuerdo es mejor que entrar en Default, por más que no sea tan bueno”, al referirse al anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional

“Hasta un mal acuerdo es preferible, aunque después tenemos que entrar a ver cómo crecemos”, manifestó el legislador por San Juan.

En diálogo con Diario Zonda, también consideró que el acuerdo “en la economía va a ser muy positivo, sea mejor o peor, más allá que siempre en Argentina los gobiernos han tirado la pelota para adelante. Lo hizo Cristina con Macri, Macri con este y este lo hace con el que venga porque dicen que el ajuste recién empieza en el 2024”.

Basualdo sostuvo que, en un escenario de default, como se planteaba sin acuerdo con el FMI, Argentina “no tendría acceso a los mercados, ni acceso a los créditos, cualquier préstamo sería a tasas imposibles de pagar y seríamos el único país del mundo que estaría en default en este momento”.

En cuanto a la ratificación del acuerdo por parte del Congreso, el senador de Producción y Trabajo estimó que la oposición va a esperar un poco, aunque no tendría problemas en votarlo, siempre y cuando el oficialismo “ponga toda la carne en el asador”.

Basualdo dijo que el acuerdo “no va a salir solo con los votos nuestros, si hay votos del oficialismo en contra. Vamos a acompañar pero que ellos también acompañen”, reclamó ya que la oposición no aceptaría que “el kirchnerismo no lo votara”.

EDUARDO CORIA LAHOZ: “ACUERDO ME SUENA DEMASIADO GRANDE”

El economista Eduardo Coria Lahoz dijo que “lo de acuerdo me suena como demasiado grande, lo único que existió fue un acuerdo para pagar hoy 700 millones de dólares, cuyo pago venció hoy (por ayer). Si no se pagaba, técnicamente, Argentina ingresaba en incumplimiento”.

“Lo que se acordó fue pagar, pero no se necesitaba ningún acuerdo para pagar la cuota de una deuda”, agregó el economista y explicó “Para hablar de un acuerdo propiamente dicho lo que tenemos que ver es lo que le exige el FMI a la Argentina, lo que le exige es que presente un plan económico para ver como hará para pagar la deuda”.

Coria Lahoz señaló que “el FMI le presta plata a los países para que superen un situación financiera puntual. Si a esa situación llegaron por no hacer bien las cosas, el FMI le dice a ese país que lo van ayudar, pero le pide digan que cambios realizarán en su política económica para que la situación no se repita en el futuro. Y eso es lo que está haciendo el FMI con Argentina”.

“Y ese plan económico que pide el FMI es el que no aparece. Cuando hablamos de un plan económico en el caso de Argentina es presentar como hace el Estado Nacional para bajar el gasto público”, expresó el economista y recordó que “dentro de ese gasto público hay una componente importante que es el gasto político, que son todos los fondos discrecionales que se usan y se malgastan, cuando el país está fundido. Se gasta como si sobrara dinero”.

“El FMI lo que le plantea al Gobierno es que tome la decisión política de recortar todos estos gastos, pero el Gobierno sabe que si lo hace tendrá que pagar muchos costos”, reflexionó.

FABIÁN SAFFE: “EL FMI NO PIDE UN SALTO DEVALUATORIO Y ES BUENO”

El economista Fabián Saffe señaló que “es un buen acuerdo porque no pide las reformas estructurales que generalmente pide el FMI como bajar las jubilaciones, o una reforma laboral al estilo liberal. La Argentina no está en condiciones con el porcentaje de pobreza que tiene”.

Segundo, -sigue Saffe- no obliga a hacer un ajuste brutal en poco tiempo. En este sentido, caería el ingreso y se hace imposible pagar, lo que pasó previo al 2001.

“El FMI pide un sendero de prudencia fiscal sin hacer ajuste. Implica que se puede gastar año a año buscando el crecimiento más que el gasto”.

El FMI, agrega el economista, entendió que la Argentina necesita control de capitales, no pide un salto devaluatorio, lo cual es bueno.

Por todo esto, para Saffe, “es algo sorprendentemente positivo, es un logro económico y político del Gobierno. Es un paso a la normalización y ojalá que recuperamos el sendero del crecimiento”.

Agrega Saffe que “la Argentina necesita crecer y generar empleo. Desde 2012 que no crece dos años consecutivos”.

“Para poder crecer y mejorar el ingreso de los argentinos, necesitás normalizar el frente externo lo que implica conseguir que ingresen inversiones extranjeras para desarrollar algún sector productivo, que los organismos internacionales sigan financiando proyectos en la Argentina”

Para logar esto, según Saffe, se necesita acumular reservas para satisfacer la demanda monetaria, garantizar el repago de esa deuda y a la vez, mejorar la balanza comercial.

MARCELO DELGADO: “UNA BUENA NOTICIA PARA LAS INVERSIONES”

El economista sanjuanino Marcelo Delgado se mostró en conformidad con la decisión del gobierno de acordar con el FMI y expresó a Zonda Diario:

“Es una excelente noticia para la economía y los sectores empresariales e inversores porque, por ejemplo, ninguna empresa minera se puede sondear 100% con capitales nacionales ya que son inversiones millonarias y requieren de aportes de capitales extranjeros y ninguno de esos capitales iba a desembolsar los fondos en un país que no tenga acuerdos con organismos internacionales. Esto activa la posibilidad de explorar y continuar con la producción en Vaca Muerta o la pesquera.

En el plano local dijo que “SJ necesita para la exploración y producción minera y las energías limpias un marco financiero que tenga una pata internacional. También para los créditos de exportaciones, como por ejemplo, la uva en fresco o el mosto.

Destacó que además “el acuerdo trasciende al gobierno de Alberto Fernández ya que será por lo menos de 10 años”.

CRISTIAN JURADO: “ES LEGITIMAR TODA LA DEUDA TRUCHA DE MACRI”

El dirigente del Frente de Izquierda Unidad Cristian Jurado expresó a través de un comunicado que “el gobierno nacional de Fernández, al cual Uñac apoya, acuerda con el FMI y paga puntualmente una deuda que Macri, Fernández y el propio organismo internacional reconocieron como estafa. Hoy se acaba todo relato progresista que quería tener el gobierno. En esencia el acuerdo significa, legitimar toda la deuda trucha de Macri. También significa que habrá pagos trimestrales con revisión. La reducción gradual del déficit, significa ajuste. “Crecer para pagar” es más extractivismo y más precarización. En la provincia de San Juan, como en todo el país, en diciembre pasado expresamos un masivo rechazo en las calles a este acuerdo. Desde el Frente de Izquierda Unidad y junto a cientos de organizaciones políticas, sindicales, sociales, ambientales y de género; volveremos a expresar nuestro rechazo a una estafa donde los únicos perjudicados somos los trabajadores y el pueblo”.