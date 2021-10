Acuerdo con el BID permitirá a SJ acceso a un crédito para reactivar la producción

La provincia firmó una acta de entendimiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la ejecución de un Programa de Crédito destinado a la reactivación de la producción local.

La firma del acta por parte del gobernador Sergio Uñac y el representante argentino en el BID, José Agustín Aguerre se formalizó durante el acto de clausura del Foro “Argentina Impacta San Juan 2021”, que tuvo como propósito contribuir a la expansión de la sostenibilidad empresarial y renovar el debate sobre modelos de negocios de triple impacto.

La ceremonia se desarrolló en el auditorio del Teatro del Bicentenario y además del primer mandatario provincial y del representante del BID también compartieron la mesa de autoridades el vice gobernador de la provincia, Roberto Gattoni; el representante del Programa de las Naciones Unidas en la Argentina, Claudio Tomasi; la ministra de Hacienda, Marisa López; y el director de la Agencia San Juan de Inversiones, Fabián Ejarque.

En el auditorio también estuvieron presentes legisladores nacionales, ministros del Poder Ejecutivo, representantes de cámaras empresarias, autoridades universitarias y productores, entre otros.

También participó del encuentro, mediante comunicación on line, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Gustavo Beliz.

En primer término habló Tomasi que agradeció al gobernador por la invitación a la provincia para participar del foro donde la sostenibilidad fue uno de los temas centrales de los paneles que formaron parte de la realización.

El directivo indicó que desde el PENUD. el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, comprometía el apoyo al esfuerzo de San Juan que comenzó a materializarse con la creación de la Agencia San Juan de Inversiones.

Por otra parte el representante de Naciones Unidas expresó que en materia de alianzas entre lo público y privado es necesario encarar un enfoque sectorial sistémico y no sectorial, tal como se está encarando en San Juan en los últimos años; la implementación de una visión hacia determinados objetivos concretos y por ende la capacidad de poder medir. La temática de la innovación y medición es un tema importante porque por allí pasa justamente el uso que tenemos que hacer si queremos transitar hacia una economía verde.

Toamasi afirmó que cree que es el norte lo que tiene que caracterizar los esfuerzos y trabajar en una inclusión digital y financiera para la luchar con la empresa de la pobreza en una lógica donde también el paradigma de los roles requieren de particular atención de nuestros países.

Posteriormente habló Aguerre que sostuvo que el de hoy era un día de celebración, de alegría no solo porque vamos a firmar esta carta acuerdo y en lo que era su primera misión en la Argentina.

El directivo explicó que el BID es una institución extraña, financiera de desarrollo que tiene como peculiaridad que sus clientes son a su vez sus dueños y eso da un mandato adicional y sentir que trabajamos para el gobierno de la Nación, para el gobierno de las provincias a través de la nación. Se hace no solo con recursos financieros sino que se pretende hacerlo con conocimiento, con intercambio de experiencias, con agregado de valor en las cosas que se hacen.

A lo largo de 63 años de vida que tiene el banco se ha financiado en San Juan un montón de proyectos de carreteras, de agua, de escuelas y en esos 62 años se han iniciado proyectos de líneas de financiamiento de pequeñas y medianas empresas dos hasta la fecha, una que cerró en 2013 y otra que cerró en 2019.

Aguerre indicó que son proyectos que buscan reactivar la capacidad productiva en particular para la salida, ahora de la pandemia, pero antes para resucitar la capacidad productiva de las empresas de la provincia. Esos proyectos tenían dos componentes esenciales, uno que era la línea de financiamiento el crédito que a través de instituciones financieras locales y mediante sistemas de subastas se otorgan a las empresas de la provincia y otro componente de asistencia técnica con lo cual se ayudó a fortalecer a la Agencia de Inversión de San Juan y además otorgar financiamiento no reembolsable a las pequeñas y medianas empresas para ayudarlos a ser sujetos de crédito, a generar esos proyectos que después van a ser financiados.

Al terminar esas dos operaciones, añadió el directivo, se efectuó una evaluación de impacto para ver qué había pasado, si habían servido o no esos proyectos y se descubrió algunas cosas interesantes. Las empresas que participaron de los financiamientos aumentaron en promedio sus ventas en un 9, 5 por ciento, aumentaron su empleo el 4,3 por ciento y aumentaron su productividad un 6,7 por ciento.

Todos resultados muy favorables y por eso la voluntad de la provincia, del gobierno de la nación se llegó a acordar una nueva operación que el BID aprobó el pasado 3 de septiembre.

A partir de las lecciones aprendidas, acotó el directivo, unas cosas nuevas que surgen de la visión 2025 del banco que tiene cinco pilares para el desarrollo , un pilar de erradicación y fortalecimiento e cadenas de valor , de digitalización , cambio climático, género y apoyo a pequeñas y medianas empresa , entonces al menú que ya tenía las operaciones anteriores le agregamos dos ofertas más : Una es el énfasis en los temas de género en Argentina las empresas que toman crédito el 40 por ciento son lideradas por hombres y el 20,5 por ciento lideradas por mujeres.

En esta nueva línea de crédito se ha fijado como meta que al menos el 25 por ciento sean empresas lideradas por mujeres y énfasis además en temas de cambio climático y con la meta que al menos el 15 por ciento de los recursos se utilicen en componentes de cambios climáticos, de mitigación, el uso de energías renovables, el uso de tecnología de eficiencia energética, buena adaptación como es el cuidado de los recursos hídricos.

Aguerre dijo que descubrió tres cosas emblemáticas en la provincia: la primera es la voluntad de acuerdo de todos los actore, el Acuerdo San juan que está por cumplir un año, que escucha las voces de todos, que los transforma en propuestas y que mide los resultados , es muy valioso.

El segundo es la obsesión por la planificación y que en pocos lugares de América Latina vió en San Juan, el énfasis empedernido de mirar hacia el futuro, planificar el futuro, escuchar, y rendir cuentas sobre cómo va el avance de ese plan.

La tercera es la forma en que se actúa en conjunto sector público y privado, los acuerdos que permiten multiplicar los esfuerzos con el estado apoyando con crédito asistencia técnica el desarrollo de la empresa privada que se recomo como el verdadero motor de la economía, finalizó Aguerre

Por otra parte el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación recordó cuando tiempo atrás el gobernador Uñac le hizo mención del programa del BID y de su entusiasmo de darle una tercera versión, desde la nación se le dio el inmediato apoyo a la iniciativa, a sabiendas del buen resultado que arrojaron las anteriores intervenciones de cooperación.

Beliz dijo que le pareció de gran importancia darle continuidad y profundizar la experiencia, más en un escenario de pos pandemia, donde la reactivación económica es una prioridad para la provincia.

Por otra parte el funcionario puso de relieve la importancia y la referencia el Acuerdo San Juan, y como presidente del Consejo Económico y Social tiene la responsabilidad de convocar y reunir a sectores del mundo del trabajo, de la producción, las universidad y la sociedad civil y que en la experiencia de San Juan encuentra un valor inapreciable que deben ser capaces de trasladar a la nación. Hay una cultura del encuentro que es muy importante de poder reflejar en el país. Hay además una cultura de la planificación que no se queda solamente en el diagnóstico sino que avanza en resultados concretos y transformaciones precisas y hay una cultura de la asociatividad, de la cooperación entre actores públicos y privados que merece ser reflejado en la nación.

Beliz expresó luego que más allá de las cuestiones técnicas que aporta el crédito hay un hilo invisible que es el amor social, de la amistad social, aquello a lo que convoca el Papa Francisco el concepto de desarrollo más integral que está conformado por la voluntad de construir un destino compartido, más allá de las diferencias, de los intereses sectoriales y las miradas distintas que existen en toda comunidad.

El funcionario nacional dijo que los sanjuaninos se están animando a correr el riesgo de la amistad social y eso es lo que cuenta como un futuro valioso pare este tipo de intervenciones.

En otro de cosas, Beliz hizo referencia a la importancia de que las entidades crediticias internacionales como el BID le estén dando mucho énfasis a las cuestiones relacionadas al cambio climático. En su rol de secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia tiene la oportunidad de participar de distintos foros mundiales donde ha podido comprobar que independientemente de cuestiones teóricas, programáticas, lo más importante es la aplicación de los recursos económicos para hacer frente al problema.

Para finalizar, Beliz felicitó el gobernador Uñac por la iniciativa y manifestó su satisfacción de poder acompañar el esfuerzo de San Juan y que estaba seguro de que los recursos que recibirá la provincia serán bien aplicados y que la nueva etapa del programa será tan exitosa como las dos anteriores.

Cerros los discursos el primer mandatario provincial y comenzó haciendo un reconocimiento a Gustavo Beliz porque confió en San Juan para designar a la provincia como subejecutor de ese proyecto así que se está a días, de que se pueda volver a llamar a licitación para que uno de los tramos de la ruta 40 en el sector comprendido en calle 8 y Tres Esquinas, en el departamento de Sarmiento pueda llamarse a una nueva licitación para reanudar la obra.

Uñac señaló “Los sanjuaninos hemos logrado resolver las tensiones, nos hemos puesto de acuerdo y cuando no lo hemos hemos mantenido un absoluto respeto y me parece que eso es un elemento cualitativo que tienen los sanjuaninos y que es importante que lo podamos reconocer”.

“En San Juan hemos intentado no salirnos de los parámetros normales de las buenas prácticas que hacen el sector público, junto con el sector privado puedan trabajar codo a codo para mejorar y generar igualdad de oportunidades y de condiciones para la sociedad.

Más adelante el primer mandatario agregó “Hemos sido fervientes defensores de la planificación y es un valor trascendente no solo del gobierno porque la ciudadanía sanjuanina se ha inmiscuido en esto, ha trabajado mucho en esto”.

Uñac destacó “Me deje asesorar y mucho como lo hacemos ahora también, en ese dejarse asesorar surgió que la planificación era extremadamente necesaria. No planificar es improvisar, es avanzar unos metros y volverse al mismo lugar de partida y tomar otra dirección.

Hemos hecho uso razonable del crédito, durante algún tiempo a las provincias nos visitaban y recorrían gente que eran promotores de créditos a tasas irracionales y muchas provincias por la necesidad las tomaban.

Acudimos a los organismos que nos permitieron, entidades como el banco San Juan, el BID y con eso logramos un círculo virtuoso que hoy empieza a dar importantes resultados. Como la desocupación más baja del país, la movilidad económica y una matriz económica ampliada, es ejemplo en el país”.

La primera autoridad provincial puso de relieve que los empresarios no mutaron de una actividad a la otra, en todo caso ampliaron las actividades, la agricultura se sumó a la industria, la industria a la minería, de la minería a las renovables y el cannabis cuyas semillas están llegando a la provincia.

“Agradezco a quienes nos asesoran a quienes nos brindan estas herramientas de crédito porque el sector privado necesita, primero condiciones que se mantengan en el tiempo y que sean lo más parecido un concepto que lo negamos mucho que es la seguridad jurídica, que sea a lo más parecido a que el estado pueda tener políticas de estado que se mantengan en el tiempo. Que sea lo más parecido a que lo que fue educación en el siglo 19 y pueda tener un concepto de actualizarla de acuerdo a las demandas de la sociedad, pero incorporarle otros adicionales como sería la práctica deportiva.

El deporte está asociado a grandes valores, tres fundamentales: respeto que nosotros lo tenemos, amistad que hemos sabio construir y excelencia que no quiere decir que no trabajemos todos los días para lograr la excelencia. Ustedes en lo que hacen nosotros en lo que hacemos y que podamos generar esa sinergia que nos permita pensar que todos los días podemos vivir un poco mejor y que además hay futuro en muchas partes del país y tenemos que dejar sentado que nosotros también nosotros construimos futuro todos los días desde acá de la República Argentina y desde la provincia de San Juan”.

El gobernador cerró su alocución con un agradecimiento a los directivos del BID, a los representantes del PNUD., al secretario Beliz y a sus funcionarios por la tarea que le permitirán a la provincia acceder nuevamente a recursos que se volcarán a la actividad productiva.

Durante la ceremonia las autoridades firmaron un acta intención entre el Gobierno de San Juan y el BID para obtener un crédito para reactivar la producción , además de una carta entre la Agencia San Juan de Inversiones y el representante del PNUD. Para recibir asistencia de ese organismo.