Acciones que llenan el alma

En 2020, en plena pandemia, Vanina Díaz inició un proyecto de merenderos en diferentes zonas del departamento que aún siguen funcionando. Hoy ya cuentan con 12 voluntarios que además generan nuevos proyectos productivos.

En septiembre de 2020, en plena pandemia, Vanina Díaz inició en Iglesia un proyecto solidario a través de tres merenderos que siguen funcionando en el departamento.

“Empezamos con una campaña para recaudar cosas, son acciones humanas que llenan el alma, lo hacemos como podemos a pulmón, y hoy somos 12 voluntarios que nos ocupamos de la merienda en diferentes lugares”, destaca Vanina.

El objetivo es contener a niños y familias vulnerables. “Con la inflación, la plata muchas veces no alcanza para la comida, por eso proponemos la merienda, así podemos cumplir, no recibimos sueldos ni medios económicos”, aclara y agrega que no recibe apoyo municipal o provincial.

La idea es contener a todos y con ese fin, para generar ingresos, realizan actividades benéficas para la compra de insumos básicos para los merenderos. Por un lado la venta de pasteles y empanadas y por otro lado, venta de una tómbola con premios donados por los comerciantes de la localidad de Rodeo.

“Presenté un proyecto productivo que beneficia a todo el departamento, ojalá salga pronto. Surgió a través de los merenderos que llevo adelante con el objetivo de generar trabajo sólido para todas las encargadas y a su vez, una gran cadena de servicios tanto para los productores como para los comerciantes, principalmente pensado para los merenderos y las familias que los componen”, explica.

Entre las actividades realizadas, se destaca una importante donación a Colanguil, donde la planta no potabiliza el agua, pero igual llega a los domicilios del pueblo, se había llenado de greda y por esa razón hicimos esta campaña solidaria pidiendo agua.

Para el Día del Padre pasado, Vanina hizo decenas de empanadas para vender y así poder solventar gastos.

Los merenderos necesitan ayuda de la sociedad: reciben ropa de abrigo, calzado, mercadería, muebles.

Para todas las personas, entes o empresas que quieran ayudar, comunicarse al teléfono 2645059974.

Vanina Díaz, Encargada de los merenderos

