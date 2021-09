Accidente fatal en Pocito: El conductor de la camioneta quedó libre

Así lo dispuso la juez de Garantías, Verónica Chicón, en la audiencia de formalización.

La juez de Garantías, Verónica Chicón, dispuso en la audiencia de formalización que Tomás Margarit quedará libre. El joven de 20 años está imputado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo doblemente agravado, por tratarse de más de una víctima fatal y con culpa temeraria, (Art. 84 Bis del Código Penal) en calidad de autor (Art. 45 C.P.), en perjuicio de Franco Valentín Fernández García y de Pablo Lobos Leiva

Margarit conducía la Toyota Hilux, que el pasado domingo por la madrugada chocó con un Chevrolet Celta en el cruce de Ruta 40 y calle 12, en el departamento Pocito.

Como consecuencia del fuerte impacto, Pablo Lobos Leiva y Valentín Fernández, que viajaban en el automóvil, perdieron la vida en el acto.

La fiscalía, representada por Francisco Micheltorena, Adrián Elizondo y César Recio, había solicitado a la jueza 4 meses de prisión preventiva para Margarit por homicidio culposo agravado.

Sin embargo, la juez dispuso la inmediata libertad de Margarit, fundamentando su resolución porque no existió peligro de fuga, además el imputado no tiene antecedentes penales y el test de alcoholemia le dio 0, es decir que no conducía bajos los efectos del alcohol.

Chicón le impuso a Margarit la promesa de someterse al proceso penal y de no

obstaculizar la investigación y La obligación de presentarse cada 15 días

ante la jurisdiccional de su domicilio, los días viernes por la tarde, por el plazo de cuatro (4) meses, mientras dure la investigación penal preparatoria.

Por otra parte, el joven que conducía el Chevrolet Celta se encuentra internado y el test que se le realizó de alcoholemia como de estupefacientes dio negativo.