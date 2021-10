Absolvieron al ginecólogo acusado de violación

La resolución fue dictada por la juez de Garantías, Gloria Chicón. La fiscalía habría pedido una condena de siete años para el médico.

La juez de Garantías, Verónica Chicón, absolvió a Matías Moretti, el ginecólogo que fue acusado de violación por una paciente. Además, dispuso la inmediata liberación del acusado que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria. La fiscalía había pedido una condena de siete años.

Según señalaron fuentes judiciales, la magistrada no habría encontrado pruebas para condenar al médico y el informe de uno de los peritos habría sido determinante para absolver a Moretti. El informe habría indicado problemas en la personalidad de la mujer, y además, la denunciante no dijo que hubiera sufrido un abuso sexual.

El perito también informó que la joven habría presentado problemas en su personalidad, por lo que habría sugerido que siga con un acompañamiento psicológico.

Más allá de la decisión que tomó, la juez dará a conocer los fundamentos de su sentencia el próximo 19 de noviembre.

Gustavo de la Fuente, abogado de Moretti, señaló que “demostramos con pruebas que el hecho que se denunció, nunca ocurrió” y agregó que la denuncia “ era inconsistente, no tenía sustento ni jurídico, ni fáctico, ni real”.

Por otra parte el defensor expresó que la denunciante, entre otras cosas, “no sabía precisar si el hecho ocurrió en 2019 o 2020, se equivoca en la descripción del departamento en donde habría sido abusada y también expresó que fue ella quien invitó al denunciado a tomar unas cervezas luego de que se le cayó una juntada”.

El caso

Moretti comenzó a contactarse con la joven a través de la red social Instagram. Luego se pasaron su números telefónicos, comenzaron a mantener comunicación por Whatsapp. Entre el 31 de enero o 1 de febrero de 2020 quedaron en juntarse.

Según la denuncia, Moretti pasó a buscar a la chica alrededor de las 00:30 horas por su casa y la llevó a su departamento.

En el lugar, el ginecólogo le ofreció a la denunciante unas cervezas y charlaron. Posteriormente ella comenzó a sentirse incómoda y le pidió a Moretti que la lleve a su casa.

Pero Moretti, según la denuncia, llevó a la joven por la fuerza hacia el dormitorio mientras ella se resistía y la abusó sexualmente.

En la noche de la supuesta violación la joven tenía 18 años y Moretti 36 años, pero se conocían desde hace dos años, cuando la víctima era paciente del ginecólogo.