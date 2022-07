Absolvieron a Macarrón y el crimen de Nora Dalmasso quedó impune. El viudo era el único acusado, pero el fiscal consideró que no tiene pruebas para continuar incriminándolo. Pasaron más de 16 años y su asesinato no tiene culpables.

Marcelo Macarrón quedó absuelto por el crimen de Nora Dalmasso y, con esta decisión, la muerte de la mujer quedó impune. “No puedo acusar por acusar”, dijo el fiscal Pizzarro, quien investigaba la causa.

Tras un cuarto intermedio dispuesto el pasado 22 de junio, esta mañana se inició la 39° audiencia del juicio por jurados por el crimen de Nora Dalmasso (51), que tenía como único acusado a Marcelo Macarrón (62). En particular, esta jornada era clave ya que se esperaba conocer la decisión de la fiscalía sobre si continuaría o no acusando al viudo Macarrón por el femicidio. Finalmente, el fiscal afirmó que “no tenía pruebas para continuar la acusación”.

En este juicio no hay querellantes, por lo tanto, al no mantener la acusación y pedir la absolución, el jurado no podrá deliberar porque no se cumplen los requisitos establecidos para que el tribunal condene en caso considerar a Macarrón culpable.

Marcelo Macarrón llegó a juicio acusado del delito de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, según las conclusiones del fiscal Luis Pizarro, el último que instruyó la causa y la elevó a juicio. Durante todo el proceso de enjuiciamiento que comenzó el 14 de marzo, el fiscal Julio Rivero no hizo valoraciones sobre la calidad de los elementos probatorios testimoniales y documentales que se expusieron en el debate oral y público, por lo tanto se desconocía el contenido de sus alegatos.