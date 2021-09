Abierto de EE.UU: Schwartzman y Bagnis buscan a octavos de final

El “Peque” jugará no antes de las 18.30 (hora de la Argentina) ante Molcan (138) , mientras que el santafecino, jugará no antes de las 16 frente al sorprendente neerlandés Van de Zandschulp (117).

El tenista argentino Diego Schwartzman enfrentará este viernes al eslovaco Alex Molcan, mientras que su compatriota Facundo Bagnis se medirá con el neerlandés Botic Van de Zandschulp, en sendos partidos de la tercera ronda del US Open, cuarto y último torneo de Grand Slam del año que repartirá premios por 57.500.000 dólares.

Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP y undécimo favorito en el US Open, jugará no antes de las 18.30 (hora de la Argentina) ante Molcan (138) en un partido programado en la cancha Grandstand, en el predio Billie Jean King National Tennis Center, en el barrio neoyorquino de Queen’s.

El argentino, de 29 años, superó en las rondas previas al lituano Ricardas Berankis (96) y al sudafricano Kevin Anderson (77), y pretende al menos igualar sus mejores actuaciones en el US Open, que fueron los cuartos de final de las ediciones de 2017 y 2019.

Por el momento, el “Peque” superó su actuación del año pasado cuando fue eliminado en la ronda inicial.

El otro argentino que sigue adelante en el certamen sobre un total de siete que ingresaron a los cuadros principales (seis en hombres y Nadia Podoroska en damas), el santafecino Bagnis (80), jugará no antes de las 16 frente al sorprendente neerlandés Van de Zandschulp (117) en la cancha número 17.

El santafecino, de 31 años, cumple en Nueva York su mejor actuación en un Gran Slam al instalarse por primera vez en su carrera en una tercera ronda, algo que logró merced a sendos triunfos sobre el japonés Taro Daniel (109) y el santiagueño Marco Trungelliti (198).

Su rival, el neerlandés Van de Zandschulp, sorprendió en la segunda ronda al eliminar al noruego Casper Ruud (11), campeón del Argentina Open en 2020 y ganador de cuatro títulos este año: Ginebra, Bastad, Gstaad y Kitzbuhel.

En el caso de ganar sus respectivos partidos, Schwartzman y Bagnis se enfrentarán entre ellos en los octavos de final.

Los demás argentinos que participaban del certamen quedaron eliminados, tales los casos de Federico Coria (62), Federico Delbonis (47) y Nadia Podoroska (37), los tres en la ronda inicial, mientras que el bahiense Guido Pella (85) cayó en la segunda ronda al igual que el mencionado Trungelliti.