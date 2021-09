Abierto de EE.UU de tenis: Schwartzman, Pella, Bagnis y Trungelliti quieren avanzar

El Abierto de los Estados Unidos repartirá 57.500.000 dólares entre ambos cuadros y los otros tres argentinos que competían quedaron eliminados en la ronda inicial: Federico Coria, Federico Delbonis y Nadia Podoroska.

Diego Schwartzman jugará este miércoles ante el sudafricano Kevin Anderson, mientras que Guido Pella se medirá con el estadounidense Frances Tiafoe, en tanto Facundo Bagnis y Marco Trungelliti se enfrentarán entre ellos, lo que garantiza la presencia de un tenista argentino en la tercera ronda del US Open, cuarto y último Grand Slam del año.

El “Peque” Schwartzman, 14 en el ranking mundial de la ATP, sorteó la ronda inicial con un triunfo sobre el lituano Ricardas Berankis (96) en sets corridos y volverá a presentarse a las 20 (hora de la Argentina) frente al sacador sudafricano Anderson (77), en un partido programado en la cancha Louis Armstrong, la segunda en importancia del complejo Billie Jean King National Tennis, en el barrio neoyorquino de Queen´s.

En el caso de avanzar a la tercera ronda, el argentino jugará en esa instancia ante el local Brandon Nakashima (84) o el eslovaco Alex Molcan (138).

Schwartzman, el número uno del equipo de Copa Davis de la Argentina que recibirá a Bielorrusia el 18 y 19 de septiembre próximo en Buenos Aires, tiene como mejores antecedentes en el US Open sus accesos a cuartos de final en las ediciones de 2017 y 2019, mientras que en 2020 sufrió una prematura eliminación en la ronda inicial.

El bahiense Pella (85), por su parte, también integrante del equipo argentino de Copa Davis, luego de haber superado en la ronda inicial al serbio Filip Krajinovic (38), se presentará no antes de las 16 y también en la cancha Louis Armstrong ante el local Tiafoe (50).

En el caso de avanzar a la tercera ronda, Pella se encontrará con el español Pedro Martínez (75) o el “top ten” ruso Andrey Rublev (7).

En tanto, en la cancha número 15 y a partir de las 12 habrá un cruce de argentinos entre el santafecino Bagnis y el santiagueño Trungelliti, quienes están ante la gran posibilidad de avanzar por primera vez en sus carreras a la tercera ronda de un Grand Slam.

En el caso de Bagnis (80), le ganó en la ronda inicial al japonés Taro Daniel (109), mientras que Trungelliti (198), quien ingresó al cuadro principal tras haber atravesado la clasificación y se anotó un muy buen triunfo ante el español Alejandro Davidovich Fokina (33).

El ganador del cruce entre los argentinos jugará en la tercera ronda con el neerlandés Botic Van de Zandschulp (117) o el noruego Casper Ruud (11), campeón del Argentina Open en 2020 y ganador de cuatro títulos este año: Ginebra, Bastad, Gstaad y Kitzbuhel.

