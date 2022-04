Abel Pintos contó su día de furia. El cantante reconoció el ataque de ira que sufrió durante una discusión con un operador.



Las operatorias comerciales y los reclamos en las compañías de servicios generan momentos incómodos, incluso pueden escalar a episodios de indignación por la falta de respuesta, por una tendencia a no resolver la problemática o interponer trabas. Y esto lo vivió en carne propia Abel Pintos.

El cantante, como cualquier ciudadano, no pudo contener las emociones que le brotaron de su interior frente a una charla in situ en una compañía de telefonía. Una situación cotidiana que se repite a diario y por doquier en todos los puntos del país.

Abel se animó a relatar todo lo que padeció en ese instante, en su visita al primer programa de PH, que en su nueva temporada presentó un grupo de invitados muy interesante con Mica Viciconte, Luciano Castro, Gonzalo Heredia y Belu Lucius.

Resulta que Pintos dio un paso al frente ante la consulta de quién tuvo un día de furia. En ese contexto, el músico no dudó en abrir su corazón y narrar, con lujo de detalles, todo lo que aconteció en una tarde en la que se acercó a reclamar algo justo.

En ese interín, y con todos los famosos a su alrededor, Abel se lanzó a exteriorizar su jornada más indignante, que lo empapó de ira: “Yo una vez, salía de una compañía telefónica y me enojé mucho, un poquito de voz alta. Tuvimos un entredicho”.

Claro el desenlace fue in crescendo hasta un límite muy peligroso para el físico y el semblante del cantante: “Y lo peor es que no me pude despegar de la calentura, salí muy enojado del lugar y por ir puteando, choque contra otro auto en el semáforo”.

En cuanto al origen del contratiempo, el hacedor de cientos de éxitos admitió que se vinculaba con una dificultad técnica durante sus giras. “Yo le planteaba a la empresa, ´cobrame lo que me tengas que cobrar, pero no me cortes el teléfono, dejáme hablar tranquilo´ y no había caso”, contó.

Hasta el mismísimo Abel Pintos sufrió las consecuencias de la burocracia administrativa de las prestadoras de servicios y lamentablemente modificó su tranquilidad hasta empujarlo a un accidente en la vía pública.