“A veces llego cansada y los abrazos de mis hijos valen todo”

La candidata a diputada nacional del Frente Todos destacó el apoyo que recibe de su familia para emprender nuevos desafíos. También remarcó el cariño que los sanjuaninos le brindan en cada caminata de campaña.

La actual ministra de Gobierno y candidata a diputada nacional del Frente Todos, Fabiola Aubone hizo un repaso por su vida, como enfrenta su carrera política junto a su familia y al crecimiento de sus hijos durante una entrevista en el programa Hablemos en serio que conduce Roly Olivera por Zonda TV.

Su carrera

Aubone destacó que tras terminar sus estudios, primarios y secundarios en el colegio La Inmaculada, decidió dedicarse a la abogacía, profesión que también desempeña su madre. “Me gusta mucho tener una actitud positiva y ser muy libre a la hora de elegir”, añadió. “Empecé en SJ y terminé en Córdoba”, dijo en relación a sus estudios de abogacía. “Las dos etapas fueron muy lindas. La experiencia en SJ (en la UCC) me dio mi primera experiencia política” aseguró. Y relató que aún siendo alumnos muy jóvenes pudieron ganar la presidencia del Centro de Estudiantes y mejorar las condiciones del estudiante a la hora de rendir examen.



Sobre lo que ocurrió con su vida luego de recibirse relató que “en algún momento pensé en irme porque tengo doble ciudadanía por mi abuelo italiano, solo por la experiencia y luego volver. Pero llegó el amor. Conocí a mi esposo y construimos una hermosa historia. Tenemos dos hijos (Martina de 13 y Santiago de 10) por los que el esfuerzo vale”.

Además remarcó el apoyo de su esposo al iniciar su actividad en la función pública. “Cuando iba a asumir como Secretaria de Gobierno lo hablamos con mi marido sobre la propuesta. Y me dijo sé que vas a lograrlo, vos naciste para esto y sos feliz. Esto nos sirve como familia y me dijo que contaba con su apoyo”, relató.

“Hoy tuve 40 minutos en mi actividad pero fui hasta mi casa porque mi hijo más chico tuvo una prueba y se confesaba porque viene su primera comunión y quería saber como se sentía”, comentó sobre como conjuga su rol con la maternidad.

Las críticas

Consultada sobre como maneja la familia, las críticas y la exposición por su función, Fabiola remarcó que “debo agradecer a mi esposo y su aguante con esto. Si hay algo que sabemos es que disfrutamos mucho nuestra familia y tenemos actitud positiva los 4”.

El desafío del Congreso

Sobre las posibilidades de ser diputada nacional, Aubone dijo que con los primeros que habló sobre el tema fue con su familia. “Y la verdad que estar tan naturalizados con la mamá que nacieron es lo que me permitió animarme a seguir desafíos”, indicó. “El más chico ( de sus hijos) me pregunto si alguna vez los podría llevar conmigo ( a Bs. As.) y al decirle que si me dijo que estaba todo bien que siga para adelante”, recordó.

La campaña

Para Fabiola Aubone lo más fuerte de esta campaña política fue “lo que recibís de la gente ese cariño, abrazo y los agradecimientos”. Y destacó un momento que la emocionó. “Estábamos en una caminata hablando con un vecino y una persona salió llorando de una casa, me preguntó si era la ministra de Gobierno y me dijo que me quería abrazar porque le había traído a su hijo en la pandemia. Esas son las cosa que valen”, concluyó.