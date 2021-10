A trapear con la Oveja Negra

“Se mira y no se toca”es el cuarto disco de la banda. Muchas de las canciones se grabaron con otros artistas latinos en pandemia.

La Oveja Negra y Los García ya sacó su cuarto álbum para el deleite de todos sus seguidores.

Se trata de “Se mira y no se toca”. “Es un título relacionado a los tiempos de Pandemia que atravesamos a nivel mundial, disfrutar o apreciar de lejos, sólo ver y no tocar, imaginar, soñar, extrañar. En lo musical y audiovisual, varias de las canciones fueron grabadas en casa, por cada uno de los músicos”, comenta a Zonda Diario, Carlos “Tuti” García, cantante de la banda.

“El disco tiene 14 canciones de las cuales hay nuevas, canciones grabadas en pandemia que son versionadas con modalidad en casa por así decirlo y algunas canciones que no habían sido publicadas anteriormente en otros discos sino que fueron largadas como simples”, señala.

“Hay tres nuevas como “Anda cántale a Gardel”, que dicho sea de paso tiene un video que será difundido en este proyecto que se llama El sol está de fiesta”explica el músico. “Te trapeo que es la canción con la que hemos difundido el disco y El chulengo que es junto a Los Tekis”, agrega.

En este disco hay una gran participación de músicos latinoamericanos. Entre estos temas están “Descontrol” junto a Triciclo Circus Band de México, “Tu amigo el de Niu ior” junto a Mario el Subcantante de Doctor Krápula de Colombia, “Una Musa en Santa Fe” con Juan Taleb de Los Caligaris de Argentina. También se suman canciones que habían sido lanzadas como singles con anterioridad, como “Revolución” con Dr Shenka de Panteón Rococó y “El Pata e lana”.

La banda sanjuanina tiene una gran trayectoria no solo en escenarios sino en tocar y grabar con muchos grupos de renombre nacional e internacional, como Los Auténticos Decadentes, La Mona Jiménez, Los Sultanes, Amar Azul, El Negro Ángel Videla, entre otros.

Además se estar siempre presentes en los eventos que se desarrollan en la provincia participaron de fiestas provinciales y nacionales en Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, La Costa

Atlántica, etc. incluso en Chile y México.

PARA ESCUCHAR Y BAILAR

Este nuevo disco de la banda “Se mira y no se toca”esta disponible en You Tube para escucharlo de principio a fin.

Aquí está el link para bailar sin parar: