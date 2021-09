A trapear al Penal: 5 meses de prisión preventiva para Nahu WW ¿qué declaró?

Así lo confirmó el fiscal de la causa a Zonda Diario, la investigación durará 8 meses.

Este jueves, se realizó la audiencia de formalización de la causa del asesinato de Matías “Pochi” Maurín, quien fue abatido a balazos en el interior de la Villa del Sur de Chimbas el domingo pasado. Y el Juez de Garantías, Alberto caballero, decidió enviar a prisión domiciliaria a Nahuel Sosa Guardia, el trapero chimbero de 19 años conocido como Nahu WW.

Además, le dio 8 meses a la fiscalía para la investigación penal preparatoria, según contó a Zonda Diario, el fiscal de la causa Adrián Riveros.

“Dijo que no sabía de qué se trataba la audiencia, porque él nunca había estado en ese lugar”, afirmó Riveros sobre las declaraciones de Nahuel Guardia Sosa.

Cabe destacar que los representantes del Ministerio Público Fiscal, Adrián Riveros y Nicolás Schiattino, pidieron 1 año de prisión preventiva y mismo plazo para la investigación penal preparatoria. Mientras que el abogado defensor, Jorge Olivera Legleu, solicitó que fueran 4 meses de prisión preventiva para el trapero y 8 meses de investigación. Pero el juez de Garantías optó por 5 meses de prisión preventiva en el Penal y le dio a los fiscales 8 meses para la investigación penal preparatoria.

Según el fiscal Riveros, Guardia Sosa, se limitó a decir no estaba en el lugar de los hechos. La caratula de la causa es: asesinato doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de dos o mas personas. Si bien la fiscalía tiene 8 meses para al investigación, no descartan presentar la acusación antes de ese lapso. Si llegaran a demorar más de los 5 meses de prisión preventiva que le dictaron al trapero, no descartan pedir la extensión de la misma.

