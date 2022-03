A Tobías le está costando la adaptación al TC Pista

El sábado en Neuquén no fue del todo favorable para Tobías Martínez en TC Pista. Luego de finalizar la clasificación, el sanjuanino quedó en el puesto 20º, lo que lo ubica a mitad de pelotón entre las 40 máquinas de la categoría, en esta 2ª fecha de la temporada.

La jornada comenzó con la dos tandas de entrenamientos. En la primera de ellas realmente se estuvo lejos, ya que el puesto 29º a 2,879 seg de la punta, estaba lejos de los tiempos de los líderes.

En la segunda tanda esta diferencia se pudo disminuir a 1,359 seg y en el 19º lugar, parecía enderezar un poco el rumbo, sin embargo, un mejor tiempo no llegó en clasificación.

“El sábado no fue muy positivo. No se si por la goma, no tuvimos una buena clasificación, ya que no estábamos para estar en esta posición, estábamos para estar un poco más adelante, pero bueno, habrá que remar mañana” comentó el sanjuanino luego de clasificar en el 20º puesto a 1,324 seg del mejor tiempo logrado por Agustín Martínez con Ford.

De esta manera, Tobías con la Chevy #107 de Las Toscas Racing, largará en el puesto 10º de la segunda serie, desde las 9:30 hs, buscando ganar puestos de cara a la final.

“Hay que trabajar para avanzar en la serie y en la final” comentó el campeón 2020 del TC Pista Mouras.

Aparentemente los neumáticos no le cayeron bien a la Chevy, ya que aparentemente el motor funciona con la potencia habitual. Recordemos que la fecha pasada en Viedma, el impulsor del sanjuanino se puso en cinco cilindros y el diagnóstico final fue rotura del impulsor, por lo que debió ser reparado a nuevo por el motorista, el Chino Martínez, para esta fecha en el Centenario en Neuquén.

“Gracias a quienes me apoyan, como la Secretaría de Deportes, Mercedes Pompeya, Portho Gelatto, Red Balderramo, Blanca Paloma Transportes, San Juan Biker Motos, Zoe Latam, Itef, Pradecon, Winoil, Electro Lanús y Corralón Mauri” comentó finalmente Tobías, que luego de la serie, buscará sumar en la Final a 20 vueltas, a partir de las 12:10 hs y televisado en vivo por la TV Pública.