A Tedeschi no lo frenan

En la clase 2 Lucas Tedeschi que pelea por el campeonato fue el más rapido en la clasificación y en la serie también demostró el poderio de su auto. Emanuel Abdala, puntero del campeonato también ganó su serie y hoy hay promesa de gran una gran final en el Villicum.

Es la lucha de Toyota contra Ford en la clase 2. Con diferencias mínimas y una lucha sin cuartel para determinar quien será el campeón de la categoría.

Durante todo el fin de semana el Toyota Etios de Lucas Tedeschi mostró su ritmo, andar y fortaleza en la pista del Circuito Villicum.

Estuvo al frente en los entrenamientos y en las dos clasificaciones y la diferencia con el resto parece será importante en la final de no mediar ningún inconveniente.

En la serie disputada ayer la ganó de punta a punta y le sacó al sanjuanino Facundo Della Motta un poco mas de tres segundos.

Pero no solo fue eso si no que su andar fue tan bueno que su serie terminó siendo la más rápida y hoy largará primero la Final que está programada para las 12.20 a 15 vueltas.

La tercera serie fue ganada por el actual puntero del campeonato Emanuel Abdala que corre con Ford Kinetic y quien supo resolver en pista un problema ya que largó tercero y primero aprovechó el despiste del misionero Facundo Bustos que abandonó y pudo superar al puntano Marcos Fernández y cerrar las seis vueltas como líder sumando 9 puntitos de oro que lo mantienen como puntero del campeonato con 226 puntos contra los 215 de Lucas Tedeschi.

La segunda serie la ganó Pablo Ortega que corre con un Fiat Argo y está lejos de la pelea por el campeonato pero que largará desde el tercer lugar hoy la final.