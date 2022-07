A rodar por los senderos de Perico

Matías Castro y Lautaro Gallardo viajaron a Jujuy para participar de la 4° fecha del Abierto Argentino XCO. Es una competencia exigente y que le dará a los bikers del San Juan Cycling Club una experiencia mas de de cara al 2023.

La pandemia dejó muchas consecuencias y secuelas en el mundo entero. Muchas de ellas vinculadas con perdidas irreparables.

Pero también hay que decir esta situación que se vivió en el planeta, a San Juan no le fue esquiva.

Y como todo sanjuanino la capacidad de reinvertarse estuvo siempre. La necesidad de no detenerse, de buscar soluciones a problemas múltiples aparecieron.

Una de las primeras acciones del Gobierno fue la liberación para realizar actividades al aire libre y allí la bicicleta fue aliado de muchos y una solución para un problema no solo físico sino también mental.

El mountain bike se volvió a poner de moda y tomó muchos adeptos que ante la necesidad de escaparle al encierro encontraron la salida que nunca imaginaron.

Desde el 2020 el San Juan Cycling Club trabaja con un solo objetivo: brindar un espacio para compartir experiencias, entrenamientos y nuevos desafíos.

“No solo es subirse a la bicicleta y salir a rodar. Detrás de esta actividad hay una preparación que no solo pasa por lo físico, sino que va acompañado de otros puntos que son fundamentales para el cuidado de la salud como la alimentación, las actividades a realizar y repetir antes de salir y los descansos son de mucha utilidad” comienza contando Matías Castro, uno de los referentes del club.

Aquella ilusión que se inició hace ya dos años va creciendo. Se fueron sumando bikers y hoy el club cuenta con 20.

Hoy esos chicos, fueron los mismo adquirieron experiencia en distintas competencias realizadas en San Juan sin importar las distancias y los terrenos.

Dos de ellos, Matias Castro (25) y Lautaro Gallardo (17), ya participaron de los campeonatos sanjuaninos de mountain bike organizados por la ASO, como así también en distintas carreras que se disputan en la provincia, logrando meterse en los primeros puestos de carrera. Ambos entrenan junto al grupo del San Juan Cycling Club y forman, junto a Cristian Aguado (34), el equipo competitivo del Club.

Un nuevo desafío

El próximo domingo 31 de Julio se disputará la cuarta fecha del abierto argentino de XCO que se disputará en Perico – Jujuy, organizada por el club de amigos del deporte y fiscalizada por la FACIMO (Federación Argentina de Ciclismo de Montaña).

Los bikers del San Juan Cycling Club ya están preparados para dejar todo en un circuito que no será fácil.

Se correrá bajo la modalidad XCO. Este tipo de competencia, se distingue por ser una carrera de ciclismo individual que se disputa recorriendo determinada cantidad de vueltas en un circuito de entre 4 y 10 km de longitud. El formato XCO es el que se utiliza en los Juegos Olímpicos, en el Mundial, en la Copa del Mundo y en campeonatos continentales y nacionales.

Matías Castro (Categoría Elite) y Lautaro Gallardo (Categoría Juvenil), serán los bikers que representarán al equipo sanjuanino, buscando adquirir experiencia para encarar el 2023 compitiendo contra los mejores del país, siguiendo el camino que el reconocido Mauro Berrocal transita desde hace varios años cosechando grandes logros.