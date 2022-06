A pesar del crecimiento de la derecha, Larreta apuesta por el consenso

Desde el entorno del Jefe de Gobierno porteño apuntan al consenso, en clara diferenciación con el ala dura del PRO.

En el larretismo se sienten confiados. No por el desenlace que pueda tener la interna del PRO, cuestión a dirimir en varios meses, sino por su equipo de campaña. Desde el círculo político de Horacio Rodríguez Larreta afirman que el equipo que lo rodea es el único en condiciones de asumir la gestión del país. “No hay en Argentina ningún otro equipo real, lo que hay es mucho marketing”, remarcan. Aunque el argumento central al que apuesta el Jefe de Gobierno porteño apunta a la “articulación de consensos”.

“Mucho más allá de la teatralización de las campañas y de las puestas en escenas de muchos dirigentes, Horacio inspira seguridad y confianza. No hay manera de avanzar con las transformaciones que el país necesita -que son profundas- si no es en el marco de la articulación real de los consensos”, dicen, y agregan: “No pasa por intentar conseguir un voto más para aprobar una ley, sino por la construcción de las sustentabilidad posterior de esas transformaciones”.

Lo cierto es que la disputa por el consenso y la radicalización dentro del espacio es un hecho desde hace varias semanas. Los Halcones, a la cabeza de Patricia Bullrich, ven que la vía planteada por Las Palomas, liderada por Rodríguez Larreta, es prescindible si el peronismo no compite unido o no logra mejorar los índices macroeconómicos; mientras que desde el larretismo -aclaran- que ellos no proyectan solo la contienda electoral, sino que apuntan a la gobernabilidad después de las elecciones presidenciales.

“Aquí no hay que preocuparse solo por obtener una mayoría circunstancial, sino por ver cómo las transformaciones que Argentina necesita se sustentan en el tiempo”, sostienen. “Parece liviano -para muchos- que Horacio esté abierto al diálogo, pero en el fondo es muy profundo. Hay quienes trabajan para ganar una elección y hay quienes trabajan para transformar la Argentina”, enfatizan.

En la misma línea, explican que en el interior advirtieron la necesidad de articular políticas, por lo que sostienen que Larreta tiene el deber “transmitir seguridad, esperanza y de que hay un camino”. Además, resaltan que “no se pueden romper puentes todo el tiempo”, sino que “hay que tenderlos todo el tiempo”, y continuaron: “Estamos en la tarea de la construcción de un plan de gobierno, a nivel nacional y provincial; mientras esto sucede se van calificando personas que son los que integrarán el equipo. La definición de quién lo lidera será el año que viene”.

Macri, Bullrich y la UCR

Las dudas sobre una posible candidatura de Mauricio Macri juegan en los Halcones y Palomas. La semana pasada, el expresidente asistió a la presentación de los equipos técnicos y de gobierno de Bullrich. Macri le devolvió el gesto a la actual presidenta del PRO después de haber encabezado la reunión del gabinete porteño junto a Rodríguez Larreta: “Mauricio participa, ayuda y acompaña”, señalan. Aunque la incertidumbre por su Segundo Tiempo sobrevuela el Palacio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la última encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, de la Universidad de San Andrés, arrojó que Macri tiene una imagen muy mala del 40% y un 15% de mala. En ésos mismos ítems, Larreta tiene una muy mala imagen del 27% y una mala del 20%. Por su parte, Bullrich posee un 33% de muy mala imagen y un 16% de mala. Lo que los posiciona en mejores condiciones a la hora de competir.

Desde el PRO no descartan la unidad sobre todo por los movimientos que puedan surgir desde su aliado la Unión Cívica Radical (UCR), que viene de reafirmar su estadía en Juntos por el Cambio en su reconocida convención: “Quizás llegue el momento que dentro del PRO haya acuerdo. No necesariamente debería existir una paso, aunque sería el método natural sin un consenso interno”.

En el partido porteño ven en la figura de Facundo Manes un gran competidor, sobre todo si logra sortear los obstáculos dentro de la UCR. El gobernador jujeño, Gerardo Morales, ya manifestó su deseo de competir por la presidencia el próximo año. “Si el radicalismo presenta una alternativa competitiva, tenemos que extremar los recaudos para unificar nuestra fórmula”, aseguraron.

Milei, el punto de tensión entre los socios

La disputa interna del PRO incluye en el combo al libertario Javier Milei. El diputado de la Libertad Avanza es la representación física del conflicto entre los integrantes del PRO, que se extrapola a los socios de la coalición opositora. Milei tiene en claro que puede prescindir del aparato de JxC, sobre todo si se aprueba la ley de boleta única de papel. ¿Pero Juntos por el Cambio puede prescindir de Milei? Hace algunas semanas Bullrich dijo que cree que pueden compartir un camino; en la entrevista que le realizó NA, Milei resaltó la gestión de la exministra de seguridad durante el gobierno de Cambiemos.

“Hay que estar atentos, no hay que subestimar a nadie. Lo que representa Milei, no importa el número, es un votante nuestro. No podemos subestimar eso. Hay que extremar todas las posibilidades para que haya un gran acuerdo de oposición que permita poder desalojar al kirchnerismo del poder y recuperar las reglas de la república”, replican desde el PRO. En las últimas horas, Elisa Carrió dejó en claro que JxC se consolidará en marzo del 2023 y después se verán otras alianzas y disparó contra Milei: “Yo creo que con esto del tráfico de órganos, si votás a Milei, votás a un genocida”.

“Carrió y una parte de Juntos por el Cambio apelan nuevamente a herramientas difamatorias con el objetivo de ensuciar a sus adversarios políticos. Lo hicieron durante las PASO 2021 desde una de sus listas y ahora lo hace una de sus referentes”, se descargó el economista, y continuó: “Carrió vuelve a demostrar su falta de escrúpulos con tal de hacer daño y recuperar algo de la centralidad política y mediática que supo tener”.

En este contexto se inscribe la disputa del PRO. Tanto Bullrich como Larreta desplazan sus fichas para hacerse de la representación del espacio para competir en Juntos por el Cambio, aun con el enigma Macri.