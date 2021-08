Un sanjuanino amenazó a su ex porque quería que le deje ver a su hijo, que no es de el: ” te voy a prender fuego la casa con vos adentro, seguite haciendo la viva”.

Un terrible caso de amenaza en contexto de violencia de género se dio el pasado 21 de agosto cuando la víctima, una mujer embarazada de 6 meses se encontraba en su casa ubicada en la calle San Lorenzo en Capital, junto a sus dos hijos menores de edad, y recibió llamado telefónico telefónico a través de whatsapp.

Era su ex pareja Rodrigo Nicolás Sánchez Rivoletti, quien le ver a su hijo menor V. S L de 2 años. Pero ante la negativa de la mujer, dado que no es su hijo, el acusado la amenazó: “A mi no me importa pudrirme en el Penal, ya me cruzo y te pudro el rancho“, cortó la llamada y, de inmediato, el imputado se hizo presente en la casa la victima, le pateó la puerta, la abrió y le dijo: “Sos una cagada, sos una mierda sacalo a V. A la calle, te voy a prender fuego la casa con vos adentro, seguite haciendo la viva”, la victima le dijo que llamaría a la policía por lo que Sánchez siguió con sus amenazas se retiró diciéndole “ya me las vas a pagar”.

Este martes, mediante un juicio abreviado lo condenaron a 6 meses de prisión de cumplimiento condicional. Reglas de conducta por el plazo de 2 años: prohibición de acercamiento, actos molestos, perturbadores, prohibición de comunicarse por cualquier medio tecnológico con la victima, abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas y obligación de presentarse al Programa de Nuevas Masculinidades en el Centro de Salud Aldo Hermosilla, de Pocito.