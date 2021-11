“A los nueve años me di cuenta que estaba mal lo que hacía mi papá”

Andrea no tiene problema en dar la cara y contar su historia. Es que durante tantos años guardó silencio que ahora su derecho más fuerte es alzar la voz y aconsejar a otras mujeres para que no le pase esto a nadie más.

Su padre abusó de ella, y de su hermana gemela, durante 10 años. Vivió bajo sus amenazas y hasta le contagió sífilis. Hoy en esta fecha en especial, ella quiere contar como dejó atrás ese infierno y pudo construir una nueva vida. Un mensaje para todas las mujeres que viven la violencia en carne propia.

El infierno

“A los 9 años en una charla en la escuela me di cuenta de que estaba mal lo que me hacía mi papá. Pero nunca hable por miedo”, recuerda.

“Mi papá me decía que no dijera nada porque nunca me iban a creer”, cuenta. Sin embargo a los 15 años, su hermana hizo la denuncia pero todo quedó en nada porque Andrea no se animó a contar lo que pasaba.

A sus 17 años, su mamá muere. Con los años, ella se enteraría que su madre sabía lo que pasaba, pero vivía amenazada por la violencia, según contó la joven. También la habían contagiado de sífilis.

“Hay que animarse a denunciar, si se puede y nunca es tarde. La salida no es volver con el agresor porque hay que seguir adelante”.

A la par de los abusos, Andrea comenzó a tener convulsiones, el diagnóstico fue epilepsia pero trajo también la confirmación de que padecía esta enfermedad de transmisión sexual, y allí salieron a la luz los abusos. Estaba en La Rioja con uno de sus hermanos, quien optó por no creerle nada de lo que pasaba.

“Para ellos los abusos estaban bien, era natural que fuera así”. Con esas palabras explica porque nadie de su familia ni paterna ni materna la ayudó. En el Valle, asegura que no le tomaron la denuncia por que conocían a su padre y no lo creían una mala persona. “Las personas que son abusadores siempre para los de afuera son excelentes y eso a veces confunde a la gente, el daño es con la familia y puertas para adentro”, reflexiona.

“El día que hice la denuncia ya en la Ciudad de San Juan, yo sabía que ya no podían hacerme más daño”, recuerda. “Fue una salvación. Quería justicia, en el área de la Mujer siempre me creyeron. Pero fui a declarar muchas veces”, rememora. Se hizo un juicio abreviado en el que su padre recibió una condena, pero ella no quiso saber nada más del tema.

A partir de allí comenzó una nueva etapa para Andrea.

Un nuevo comienzo

Fuerza y fe. Esa fue su fortaleza para empezar de nuevo. “Hay muchas veces que tuve caídas, porque me veía sola. Sentía que no daba más y quería tirar todo lo que pude rehacer. Pero después uno se da cuenta que no estamos solos, que hay muchas personas, que aunque no sean familia, te ayudan”, dice.

En los últimos años, la joven vallista vivió en varios hogares del estado hasta que por medio de la asistente social que lleva su caso se vinculó con la Asociación Amas de Casa filial SJ mediante su titular Laura Vera.

“Dios me dio una misión de salir adelante y ayudar a quienes pasan por estas situaciones, muchos no se animan por miedo y culpa pero hoy hay muchas puertas abiertas para buscar justicia ”

“Aquí siempre me dicen que puedo, que hice muchas cosas y salí adelante sola y que siempre van a estar para mi”, destaca.

Junto a sus compañeras del Hogar Rocío Villalón, en Chimbas hacen prepizzas caseras para vender y cubrir sus gastos. A la par sigue con su tratamiento de epilepsia y se controla todos los meses por la sífilis. “Es que uno se cura de la infección pero el virus queda para toda la vida”, cuenta. Y recibe asistencia psicológica. Uno de sus objetivos es estudiar arquitectura.

Andrea es una joven mujer que aprendió a renacer del dolor y enfrentar la vida con una sonrisa.

ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN EN ESTA FECHA ESPECIAL

En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la provincia mediante el ministerio de Desarrollo Humano presentará la web de capacitación en ley Micaela para toda la administración pública junto con el ministerio de Hacienda.

El acto está previsto sobre las 9.00.

En esta norma y específicamente en su capacitación se viene trabajando hace varios meses.

En Capital

Además algunos municipios organizaron actividades para todas la semana con epicentro en hoy jueves. Una de ellas organizada por la municipalidad de la Capital se realizará en la Plaza Hipólito Irigoyen.

A las 17.00 habrá una Feria Itinerante de emprendedoras, luego habrá una clase de defensa personal y otra de zumba y a las 20.30 se encenderán velas en homenaje a las victimas de violencia de genero.

Marcha

A las 17.30 con concentración en Calle Las Heras y Central comenzará la marcha organizada por MST y el Frente de Izquierda entre otras entidades bajo las consignas basta de violencia de género, de femicidios y a favor de la implementación de ESI en las escuelas.

Maratón

Amas de Casa organizó para hoy a las 8.30 un maratón en Plaza 25 de Mayo con el lema “Vivas y libres nos queremos”.

Folletería para todas

A las 9.30, el Sindicato de Empleados de Comercio, se entregará folletería por los comercios céntricos.

PODER JUDICIAL

Mañana viernes 26 a las 18,00 en el Salón de Actos del Sirio Libanés, el Poder Judicial dará a conocer a los ganadores del diseños de estatuillas presentados en el marco de la cuarta

edición del concurso sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.