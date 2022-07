A Lomas no lo pueden bajar

Con la 15° fecha del Torneo Oficial disputada casi completamente el equipo del Barrio Fortabat se mantiene como líder y amplía la ventaja sobre sus perseguidores.

Lomas de Rivadavia no se encandila en lo más alto de la tabla y sigue firme como líder del Torneo Oficial.

En el marco de la 15° fecha venció a Unión 5 a 2.

Los goles del equipo que dirige el Negro Otiñano fueron convertidos por Gonzalo Gómez en tres ocasiones, Lisandro Riveros y Guillermo Sosa.

En tanto que el descuento de los Azules fue obra de Martín Illanes y el Gran Tincho Martín Ginestar.

Olimpia venció a Hispano 7 a 5 con los goles de Francisco Bielsa (2), Sebastián Pascual (2), Gonzalo Acosta (2) y Lucas Tabarelli. Los descuento del bancario fueron anotados todos por Joaquín Olmos.

Caucetera se impuso 2 a 0 sobre Estudiantil Sub 23 con los goles de Víctor Ceron.

El SEC consiguió una victoria importante como visitante al ganarle a Colón 6 a 1. Los goles fueron convertidos por Santiago Serafini (2), Facundo Montigel, Valentín Morales, Franco Gómez y Ariel Romero.

En tanto que Social San Juan goleó a Bancaria 10 a 2. Juan Travassino por triplicado, Matías Martín (3), Mauricio Montaño (2), Facundo Peralta y Renato Clavel marcaron los goles del Decano. Para Bancaria descontaron José Fernández y Gabriel Gómez.

Por esta misma fecha ya habían ganado Richet Zapata 3 a 2 sobre Sarmiento, UVT 12 a 2 a Médano, Aberastain 9 a 2 a Media Agua y el empate de Estudiantil 4 – Huarpes 4.

POSICIONES

1 Lomas de Rivadavia 40

2 Centro Valenciano 33

3 UVT 29

4 SEC 29

5 Concepción 29

6 Hispano 27

7 Social San Juan 27

8 Richet y Zapata 27

9 Olimpia 25

10 Bancaria 25

11 Aberastain 23

12 Unión 20

13 Estudiantil 18

14 Caucetera 17

15 Huarpes 17

16 Sarmiento 16

17 Colón 15

18 Barrio Rivadavia 7

19 Médano de Oro 7

20 Estudiantil Sub 23 3

21 Media Agua 0

LA PRÓXIMA FECHA

Juegan MIERCOLES 21.30

Richet Zapata vs. Colón

UVT vs. Sarmiento

Unión vs. Medano

Bancaria vs. Valenciano

B°Rivadavia vs. Social SJ.

El viernes completan: Bancaria vs. Concepción, Huarpes vs. Estudiantil S23, Hispano vs. Estudiantil, Medano de Oro vs. Olimpia, y SEC vs.Aberastain. Libre Lomas