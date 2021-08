A la isla Maciel con varias bajas

Hoy a las 15.00 el Verdinegro visita a San Telmo con cinco bajas sensibles. El equipo sanjuanino viene de dos triunfos seguidos.

Después de las dos victorias ante All Boys y Dálmine, cambió el ánimo en Concepción. Pero anoche, a 24 horas del partido ante San Telmo, Luis Villalba recibió una pésima noticia. No podrá contar con Jonás Aguirre (distensión muscular) y Pablo Ruíz (sobrecarga en el isquiotibial izquierdo). Además vuelven a quedarse afuera Francisco Álvarez, Matías Giménez y Juan Pablo Cozzani. Los sanjuaninos, recientemente recuperados de Covid, hace 10 días que no hacen actividad física y Villalba decidió no subirlos al micro. En tanto que el arquero, que estuvo aislado por contacto estrecho, tampoco fue incluido en la lista. Cinco bajas sensibles para el elenco sanjuanino.

En lugar del lateral derecho Jonás Aguirre ingresaría Requena, mientras que por Ruíz entrará el Pato Sánchez.

San Martín hoy se encuentra a cuatro puntos del Reducido después de los dos triunfos seguidos ante All Boys y Dálmine y si hoy logra un triunfo ante San Telmo quedará a uno de los puestos de clasificación del Grupo B de la Primera Nacional.

Formaciones

SAN TELMO:Formosa, Arce, González, Achucarro, Quiroz, Sebastián Riquelme, Zurita, Salina, Medina; Amilivia y Velázquez.

SAN MARTÍN: Corti; Molina, Prósperi, Onraita, Requena; Vera, González, Sánchez, Rivero, Rescaldani y Berterame.