A Ezeiza para volar

El Verdinegro se mide a las 19.00 con Tristán Suarez por la 25° Fecha de la Primera Nacional. El conjunto que dirige Antuña presentará un solo cambio para enfrentar al Lechero.

En el partido de Ezeiza, cerca de los vuelos internacionales, San Martín buscará levantar aun mas en la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

El equipo de Rául Antuña se medirá con un Tristán Suárez que viene de capa caída y que deambula por el fondo de la table peligrando su ingreso a zona de descenso.

San Martín viene de ganar y golear a Agropecuario de Carlos Casares y se encolumna entre los ocho primeros con la chance de si gana hoy subir algunos puestos más.

Las realidades son diferentes mirando la tabla de posiciones y el juego, pero habrá que esperar si el conjunto sanjuanino puede hacer pesar esa diferencia.

El entrenador sanjuanino solo realizará una sola modificación en el equipo titular y será el regreso de Alejandro Molina por Pablo Aranda en el lateral derecho. El resto serán los mismos de la semana pasada.

Los dirige un experimentado

Tristán Suárez suma 20 puntos y está entre los cuatro últimos de la tabla de posiciones. Es dirigido tecnicamente por el Chocho Juan Manuel Llop que no ha podido torcer el rumbo de este equipo que viene de caer ante Atlanta la semana pasada en Villa Crespo.

Si bien el entrenador no definió los once para mañana es probable que no realice modificaciones en el equipo titular repitiendo los once que perdieron frente a Atlanta.

PROBABLES FORMACIONES

TRISTÁN SUÁREZ: Cristian Correa; Mariano Bettini, Nahuel Tecilla, Iago Iriarte, Nicolás Pantaleone; Braian Oyola, Mateo Montenegro, Cristian Nuñez, Emanuel Molina; Brian Miranda y Maximiliano Brambrillo.

DT: Juan Manuel Llop

SAN MARTÍN: Nicolás Avellaneda; Alejandro Molina, Jonathan Botinelli, Matías Escudero y Felipe Di Lena, Martín Rivero, Ignacio Antonio, Sebastián González, Ignacio Lagos, Matías Giménez y Tomás Fernández

DT: Raúl Antuña

>Estadio: 20 de Octubre

>Hora: 19.00

>Árbitro: Julio Barraza

>TV: TyC Sports Play