A dos días de su cumple, el hombre que chocó y mató a Chachi Flores faltó a la Justicia

Debía presentarse ante el juez en el marco de la causa que hay en su contra, pero no apareció.

El pasado 17 de mayo fue el cumpleaños de Sasha “Chachi” Flores, la joven de 22 años que murió tras se chocada en noviembre por Cristian Muñoz, un hombre que conducía en total estado de ebriedad. Este jueves 19 de mayo, tenía que presentarse en la Justicia, en el marco del juicio que hay en su contra, pero pegó el faltazo.

Por el faltazo, el juez de Garantías, Diego Sanz, lo declaró en rebeldía. Ahora, hay un pedido de captura para llevarlo nuevamente al banquillo de los acusados.

El caso

La joven de 22 años viajaba como acompañante de una moto, conducida por Matías Aballay (24) quien no tenía ni una sola gota de alcohol en sangre. Sin embargo, el conductor del auto que participó del siniestro fatal, Gastón Muñoz (40) tenía 1.98 gramos de alcohol en sangre lo que equivale a cuatro veces lo permitido.

Estaba en libertad tras una fianza

Muñóz es acusado de homicidio culposo agravado por conducción negligente (en estado de ebriedad). En la primera audiencia quedó sujeto a la investigación y en libertad tras pagar una fianza. El debía someterse a la Justicia. Sin embargo, como no se presentó este jueves ante el magistrado que entiende en la causa, le revocaron el beneficio.

El dolor de la hermana de Chachi en su cumple

Este 17 de mayo sería otro cumpleaños de la joven fallecida. Su hermana Sabrina Ibañez le escribió una sentida carta en las redes sociales:

Chachii Flores ..Feliz cumpleaños! Mi hermosa. Cada que hay una fecha importante, vuelve a aparecer tu recuerdo y a doler más. Quisiera que todavía pudieras estar con nosotros, abrazarte, darte un beso y escuchar tu risa. Tu risa siempre me alegraba los días.

Donde quiera que estés no olvides que mi amor por vos siempre seguirá intacto; siempre serás mi hermana querida, y siempre te llevaré en el corazón y estarás presente en todo lo que haga..xq todavía me queda cumplir con todo lo que prometimos hacer.

¡Hasta donde estás te mando todo mi amor y un abrazo muy fuerte!

Con amor y con una tristeza infinita..

Tu hermana que tanto te extraña..😔