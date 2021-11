A contrarreloj por un sueño

En una docena de días estos chicos de Angaco tendrían que viajar a Colonia Caroya a un certamen donde participarán, entre otros, River y Boca. Han hecho de todo para cumplir con la ilusión de los chicos. Les falta el transporte para el viaje, pero los tiempos se acortan.

Tienen las camisetas, la mercadería para alimentarse, el alojamiento, la plata para la inscripción, y sobre todo, las ganas e ilusión de poder vivir una experiencia única.

Son unos 80 niños mayores de 8 años que vienen trabajando, junto a sus padres y la gente de la Escuelita de fútbol “Los Pipi del Gallo”, para poder participar en el torneo que organiza el Club Colón, de Colonia Caroya, Córdoba.

Hace tres meses recibieron la invitación y desde allí que no paran de soñar. Tampoco de moverse, lo que les ha permitido conseguir casi todo.

Lo que les falta es el transporte, que son dos colectivos para transportar las ilusiones de estos chicos.

El torneo es del 19 al 22 de noviembre, por lo que los tiempos apremian. Necesitan conseguir 280 mil pesos que es lo que cuesta el alquiler de dos colectivos, y a sus familias se les haría imposible poder juntar esa cantidad.

La escuelita comenzó a funcionar el 14 de febrero del 2019 con el profesor Darío “Gallo” Flores, por eso se denomina Los Pipi del Gallo.

En tierras cordobesas, más precisamente al norte de esa provincia, se encuentra Colonia Caroya, donde se realizará el encuentro.

Está destinado para chicos que van desde la categoría 2007 hasta la 2014. Las jornadas comienzan a las 8:00 y culminan después de las 21:00.

Los Pipi del Gallo, que participarían en 2009, 2010 y 2012, serán los únicos representantes de San Juan.

Para la inscripción, tuvieron el aporte de la Municipalidad de Angaco, lo mismo que para la estadía. Con apoyo de muchos comerciantes de la zona y de otros colaboradores van a poder solventar los gastos de comida. También consiguieron las camisetas y un par de banderas para estar perfectamente identificados.

Pero les falta algo que no es menor, y es el transporte para llegar a donde se jugará el torneo. No es poca cosa, pero si aparecen algunas almas caritativas se puede conseguir. El tiempo corre y lo deben definir en estos días, y mientras haya esperanza, seguirán intentándolo.

Participantes: 1. River, 2.Boca,

3.Vélez (Tres Isletas – Chaco), 4.Talleres (C), 5.Argentinos Jrs, 6.Instituto (C), 7.Belgrano (C), 8. Charata Libertad (Chaco), 9.Guaraní (Misiones), 10. Abrazo de Gol (Las Breñas- Chaco), 11. Exa 185 Obera (Misiones), 12. San Sebastián (Río Negro), 13. Sarmiento (Sta Fe), 14. La Cantera (C), 15. Charata (Chaco), 16. Colón (Colonia Caroya), 17.La Cooperativista (Chaco), 18. Ferrocarril del Estado (Rafaela), 19. Sarmiento (Sgo. Del Estero), 20. Andino (La Rioja), 21. La Federación (Chaco), 22. Pampa (Chaco), 23. Fiel (Catamarca), 24. 8 de Diciembre (La Rioja), 25.Vilmer F.C. (La Pampa), 26.San Fernando F. Infantil (Sgo. Del Estero), 27. Los Pipi del Gallo.