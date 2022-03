A contrarreloj buscan aprobar acuerdo con el FMI

El titular de la Cámara Baja Sergio Massa se reunió con la oposición. En 13 días opera un vencimiento de U$S 3.200 millones que si Argentina no paga, entra en default y se caería toda la negociación con el FMI

En momentos en que continúa el debate público con distintos sectores en el plenario de comisiones, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue siendo discutido a puertas cerradas por el oficialismo y la oposición.

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, se reunió este martes con los jefes de bloque de la UCR, Mario Negri, el de la Coalición Cívica, Juan Manual López, y el diputado del PRO Luciano Laspina, con el objetivo de acercar posiciones antes de la firma del dictamen, prevista para hoy.

Por el momento, la oposición solo está dispuesta a votar el financiamiento, pero no quiere acompañar los detalles del plan, que están incluido en el artículo segundo y que la oposición considera “invotable”.

Si bien no descartan encontrar un punto de encuentro en la redacción del proyecto, por ahora no hay acuerdo, y está previsto que continúen las negociaciones, ya que el plenario se juntará hoy para firmar el dictamen. En caso de que no haya acuerdo con el Frente de Todos, la oposición tiene pensado presentar un dictamen propio con un artículo que solo autorice el nuevo crédito con el Fondo, según fuentes parlamentarias.

El primer giro del FMI quedará habilitado una vez que el Directorio del FMI avale el acuerdo de Facilidades Extendidas vigentes, debate que se formalizará una vez que sea aprobado por el Congreso Nacional.

Tanto el Parlamento como el FMI corren contra reloj ya que el 22 de marzo opera un vencimiento por USD 3.200 millones. Esto quiere decir que si Argentina no pagase se caería toda la negociación porque el estatuto del FMI no permite firmar programas con países que estén en default con préstamo otorgado.

EMPRESARIOS DIERON SU APOYO Y GREMIALISTAS PLANTEARON SUS CUESTIONAMIENTOS

Los primeros en exponer este martes ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de la Cámara de Diputados fueron representantes de la CTA Autónoma y la Corriente Federal de los Trabajadores, que plantearon sus posturas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras la exposición de los referentes sindicales ingresó en un cuarto intermedio porque no estaban presentes representantes del Conicet ni de la CTA de los Trabajadores, que también estaban en la lista de esta segunda jornada de discusión.

En la invitación también estaban participadas las autoridades de la CGT, que no estuvieron en el plenario.

Ricardo Peidró, de la CTA Autónoma, consideró que si se aprueba el acuerdo con el Fondo “se le van a abrir las condiciones para que vuelvan aquellos que son responsables de la situación a que nos sometieron”. Por su parte,

El titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, ratificó su apoyo al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, al referirse a la exposición de la entidad en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Finanzas de Diputados.

GERARDO MORALES DIJO QUE “TENEMOS QUE SALIR CON LA LEY PARA IMPEDIR EL DEFAULT”

Una docena de gobernadores y dos vices se presentaron este martes en la Cámara de Diputados para exponer en torno al acuerdo con el Fondo.

Mandatarios del oficialismo y la oposición, que previamente se reunieron con el titular de la Cámara Baja Sergio Massa, plantearon críticas a la gestión anterior, como Omar Perotti de Santa Fe, por el “endeudamiento irresonsable”.

El jujeño Gerardo Morales, único gobernador de JXC que pasó por el plenario de comisiones, advirtió en cambio que “la gente está harta porque no ve una reacción desde la política que tenga que ver con resolver los problemas”.

Dijo que los peronistas critican la deuda tomada por Macri pero “el Gobierno actual viene generando 65 mil millones de dólares de deuda”.

“Sobre la deuda tenemos responsabilidad el peronismo, el radicalismo, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Pro… todas las fuerzas políticas. De acá tenemos que salir con la ley impidiendo el default, porque el default va a complicar la economía”, alertó.