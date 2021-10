A 45 años del debut de Diego Maradona

Se cumplen 45 años del primer partido de Pelusa con Argentinos, con 15 años y contra Talleres. Los que estuvieron presentes dicen que tiró un túnel en la primera pelota que tocó: ¿fue así?

Quince años, once meses y veinte días tenía Diego Maradona el día que Juan Carlos Montes, el técnico de Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976, le preguntó si se animaba a entrar en aquel partido que el Bicho perdía 1-0 contra Talleres de Córdoba. Y que después del “sí” como respuesta casi que le ordenó: “Cuando puedas, tirá un caño”.

Como aquel instante no quedó registrado en video -y hasta 2001 se creyó que tampoco en fotos- se contaron un montón de historias al respecto. Que fue la primera pelota que tocó, que fue sobre el costado de la cancha, que fue en el círculo central, que el DT lo mandó a buscar Juan Domingo Cabrera en busca de una amonestación o expulsión…¡hasta se dijo que Diego tuvo la posibilidad de tirar un doble caño pero no lo hizo por respeto al rival!

Sí quedaron los testimonios del día después. Clarín destacó el ingreso de Maradona: “Es un chico hábil pero no tuvo con quién tocar”; La Razón remarcó “su gambeta endiablada”. Y La Voz del Interior hizo su aporte, aunque cometió un error al citar su nombre: “Maladona”. Pero la historia tuvo un vuelco inesperado en 2001, cuando el periodista Diego Borinsky encontró en el archivo de El Gráfico una foto de Hum­ber­to Spe­ran­za de aquel primer mito del 10. “Apenas la vi le dije a Coppola: este es el caño a Cabrera”, confirmó Diego desde La Habana.

El propio Maradona reveló más detalles de la jugada. “No fue la primera -aseguró-. La primera me acuerdo que hice un pique y no llegué”. Después, explicó que Cabrera era el que lo presionaba siempre, y que ya lo había hecho dos veces: “A la tercera se comió el caño. Cuando me dieron la pelota y le hice así, pac, tac, caño».

Pero lo mejor, quizás, sea el diálogo posterior a la jugada, con puteada incluida y un “pendejo de mierda, maleducado”, del jugador de Talleres que despertó la bronca de aquel pibito de 15 años. “Al fútbol se juega como interpreto jugar al fútbol yo, no como jugás vos, vos pegás patadas, no pateás un tiro al arco, no tenés Selección».