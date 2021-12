Los casos positivos se registraron tras las fiestas de egresados de cuatro colegios. El ministro de Salud provincial afirmó que “sólo falta la certificación del Instituto Malbrán” para confirmar que corresponden a la nueva mutación del COVID-19. Existen 90 contagios y más de 800 aislados en Córdoba por un brote de Covid-19.

Las autoridades sanitarias de Córdoba aislaron en las últimas horas a 800 personas que participaron de las fiestas de egresados de cuatro colegios, entre las cuales había 90 contagiados.

Según una secuenciación genómica preliminar realizada por el Laboratorio Central de la provincia indica que serían de la nueva variante Ómicron.

El ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, dijo esta mañana que eran 90 los casos positivos de COVID-19 entre los jóvenes que asistieron a las fiestas de cuatro colegios.

“Sólo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con variante Ómicron.

Desde Malbrán nos anticipan que, al igual que en el caso del brote en Colonia Caroya y Jesús María, es casi seguro que se ratifique en sus pruebas”, dijo Cardozo al diario La Voz.

Si bien casi todos los casos presentaban síntomas leves, una joven de 23 años que había recibido dos dosis de la vacuna Sinopharm fue internada, según información del mismo medio. Sobre el resto de los casos positivos, no se precisó si contaban con sus esquemas de vacunación.