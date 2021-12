60 mil niños aún no son vacunados en SJ

25 mil adolescentes y 12 mil mayores de 18 aún no recibieron ninguna dosis. Para este último grupo será por demanda espontanea.

El ministerio de Salud de la provincia informó que aún hay un gran grupo de personas que no se vacunaron contra el Covid y están “retrasando el propósito de inmunizar a toda la población objetivo y así lograr una mayor protección ante el virus”.

Destacaron que “la población objetivo en el grupo que comprende a los niños entre 3 y 11 años es de 130 mil personas. Al momento se han vacunado con primera dosis 70 mil, quedando 60 mil niños aún sin comenzar el esquema.

Por parte de los adolescentes de 12 a 17 años, la población objetivo es de 85 mil. Ya comenzaron con la aplicación de la primera dosis 60 mil adolescentes y son 25 mil los que aún no se colocaron la vacuna.

Finalmente, en el grupo de mayores de 18 años son 12 mil las personas que aún no se colocan la vacuna”.

Por ello informaron que para este último grupo, personas mayores de 18 años que tengan más de 180 días desde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, la dosis de refuerzo se colocará sin necesidad de turno previo. Será en los centros de vacunación disponibles en la provincia.

Y para recibir la dosis deben llevar el DNI y el Carnet de Vacunación.

También destacaron que :

-Todas las personas a partir de los 3 años deben tener dos dosis de vacuna.

– Las personas de 50 años o más que hayan recibido dos dosis de Sinopharm deben recibir dosis adional y luego de 180 días, dosis de refuerzo.

– Los inmunocomprometidos, a partir de los 3 años, independientemente de la vacuna recibida en su esquema primario, deben recibir dosis adicional (a 4 semanas de la segunda), y dosis de refuerzo a 180 días de la dosis adicional.

– Las personas que hayan recibido la segunda dosis de la vacuna hace por lo menos 6 meses deberán recibir dosis de refuerzo, de acuerdo al plan de vacunación.