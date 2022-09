Gruccio el dueño de la Fiat Competizione

La Fiat Competizione disputó la segunda y última carrera del fin de semana en el Autódromo de Villicum, con la victoria de Fabián Gruccio.

Fabián Gruccio comandó el pelotón desde el inicio, seguido por Marcelo Julián y Leandro Rama que se puso en el tercer lugar, tras haber largado octavo.

Gruccio pudo establecer una ventaja de más de 1 segundo adelante y así se mantuvo hasta la bandera a cuadros. Segundo terminó Rama y el podio lo completó Belli. Cuarto fue Roberi, quinto Roberi, quinto Tasca y completaron los 10 de adelante: Bessone, Romero, Maienza, Garaggiola y Julián.

“Me tocó largar primero. Ayer rompí el auto y hoy pude dominar la carrera de punta a punta. El auto anduvo bárbaro. En un momento me avisaron que rocé los conos, ni cuenta me dí. Desde ahí me empecé a cuidar y salió todo bien”, expresó el ganador.