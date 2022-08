Huazihul se quedó con el clásico ante Universidad

En un juego en el cual los penales fueron determinantes, Huazihul sacó una ventaja importante y se quedó con el clásico ante la Universidad por 29 a 16 en la segunda fecha del Regional Cuyano de Rugby



En la primera parte todo fue demasiado cerrado y luchando por llegar al ingoal rival pero con muchas fracturas y errores.

El Cacique con Bruno Guajardo quien estuvo implacable y no falló se fue al descanso con un 9 a 3 demasiado corto.

Ni bien arrancó el complemento, la U se acercó pero los errores y las faltas de los celestes dejaban lo iban poniendo contra las cuerdas y encima Rodrigo Galdeano anotó un try que le abrió la puerta de la gloria para cerrar el 29-16.

COMO FUERON LOS PUNTOS

HUAZIHUL 29

Bruno Guajardo (3-0) -p-

Bruno Guajardo (6-0) -p-

Bruno Guajardo (9-3) -p-

Bruno Guajardo (12-3) -p-

Bruno Guajardo (15-6) -p-

Bruno Guajardo (18-6) -p-

Bruno Guajardo (21-11)-p-

Try Rodrigo Galdeano (26-11)

Bruno Guajardo no hizo la conversión

Tato Camacho (29-16) -p-

UNIVERSIDAD 16

Fernando Grafigna (3-6) -p-

Fernando Grafigna (6-12) -p-

Try Fernando Grafigna 11-18

F.G. No convirtió

Try Nicolas Martinez (26-16)

Fernando Grafigna No convirtió

Amarilla Bruno Guajardo