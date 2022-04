Ciudad Voley es el primer finalista de la Liga Argentina

Ciudad Vóley derrotó en un parejo encuentro a Once Unidos para meterse en la final. Fue 3-0 para Muni con parciales de 25-21, 25-21 y 25-22.

Como en el primer choque, Once Unidos fue el que empezó mejor, con paciencia para trabajar los puntos que lo llevaron a liderar 10-7.

Sin embargo, esta vez Ciudad replicó rápido y con la labor de Alemao y Sergio Soria en bloqueo instaló una paridad (11-11) que duraría buena parte del set.

La misma se rompió recién en 19-17 con la entrada al saque de Bruno Forte, después Arquez sumó el 21-18 y, ante un esfuerzo más de Once Unidos, el dúo Soria-Alemao surgió de nuevo para el 25-21.

La posta de Muni pasó a Rodrigo Soria, de buen arranque de set para un leve 9-7 de su equipo.

Al rato, otra vez fue Soria el que apareció para afianzar a Ciudad (14-11), que pudo luego resistir una nueva batería de intentos rivales y progresar a 18-15.

A pesar de ello, Once Unidos no soltó a su rival y, a pura defensa, quedó a tiro en 19-18, pero no pudo completar la embestida.

Un remate de Bonacic y un error rival en ataque configuraron el 23-20 capitalino y no tardó en llegar el 25-21 de Alemao.

Mantuvo Ciudad su actividad en bloqueo y así, con puntos directos y chances de contra que aprovecharon Parraguirre y compañía, se puso 3-0 y 8-4 en el tercer acto.

Parraguirre repitió para el 11-6 y a continuación se dio la supremacía más marcada de Muni, que llegó a tener una ventaja de 22-15.

Once Unidos vendió cara su derrota, y convirtió un 24-18 en 24-22 con presión de saque de Gazaba, pero la plenitud de chances de partido de Ciudad le permitió, a través de Alemao, alcanzar el triunfo por 25-22.

Síntesis:

Club Once Unidos: Juan Ignacio Macció (2), Bautista Gazaba (11); Iván Quiroga (7), Joaquín Layús (8); Mauro Zelayeta (11), Santiago Aulisi (13). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresó: Gonzalo Aulisi.

Ciudad Vóley: Federico Arquez (5), Rodrigo Telles “Alemao” (15); Sergio Soria (6), Rodrigo Soria (5); Dusan Bonacic (9), Vicente Parraguirre (17). Líberos: Damián Zalcman, Tobías Scarpa. Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresó: Bruno Forte (1).

Parciales: 21-25, 21-25, 22-25

Árbitros: Andrés Villarreal – José Luis Barrios

Estadio: UPCN Vóley, San Juan