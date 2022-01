Un sanjuanino hizo cumbre en el Cerro Aconcagua

Se trata del caucetero Ramón Funes quien llegó junto a otro compañero, Bautista González, a la cumbre del gigante de los Andes. “Es complicado hay temperaturas de menos de 20 grados bajo cero”, contó a Zonda Diario.

“Para nosotros es un orgullo hacer cumbre en el Aconcagua. Hace 19 años que no llegaba a la cima nadie de a institución”.

El gigante de los Andes puso su resistencia, pero las ganas del caucetero Ramón Funes y su compañero Bautista González pudieron más y vencieron todos los obstáculos que les puso la montaña y la naturaleza.Ambos hombres son efectivos de Unidad Motorizada de Acción Rápida en Mendoza y cumplieron con el objetivo de subir a la cumbre más alta de América en el primer intento. El objetivo lo consiguieron el 10 de enero, a las 17.02.

Como símbolo de pertenencia al lugar donde trabajan, los dos hombre clavaron la bandera de la Unidad Motorizada Rápida de Mendoza, en lo más alto de la montaña.

De acuerdo a lo que contó Funes, pasaron 19 años para que efectivos de la Unidad Motorizada Mendocina llegarán a subir y hacer cumbre en el Aconcagua.

Funes es un enamorado de la montaña y siempre ha sido una de sus atracciones. Contó que es Caucetero y que a los 24 años se fue a vivir a Mendoza. Hoy a los 41 logró uno de las metas mas grandes que se propuso, hacer cumbre en el Aconcagua.

“Salimos de Nido de Cóndores a las 5.50 de la mañana y logramos llegar al final a las 17.02”, dijo Funes.

En Caucete, Ramón tiene a sus dos papás, “ellos no entienden mucho de los peligros de un ascenso así”, cuenta entre risas. Pero también tiene dos hermanas “que googlearon todo sobre el Aconcagua y estaban muy preocupadas por lo que estábamos haciendo”. Además “también tengo dos chicos, un nena de 14 y un nene de 5”.

Respecto al resultado del ascenso explicó que “cuando bajamos nos felicitaron mucho, pues la mayoría que intenta hacer cumbre no lo logra la primera vez y nosotros tuvimos esa suerte. Hay gente que lo intenta muchas veces y no lo logra nunca”.

Al hacer un poco de historia sobre el proyecto de ir al Aconcagua explicó que “fue hace tres años, el primero no pudimos ir y luego se vino esto de la pandemia, que también retrasó lo que queríamos hacer. Pero este año lo conseguimos”.

Agrega que “a nosotros siempre nos atrajo la montaña, comenzamos a entrenar fuerte este año haciendo montañas mas bajas, como Penitentes. Lo que más necesitábamos es acostumbrarnos porque la aclimatación es lo más complicado”.

Lo cierto es que para poder hacer el escalamiento necesitaron de colaboración y en eso tuvo un papel fundamental la Patrulla de Rescate de Alta Montaña de la Policía de Mendoza. “Ellos nos prestaron ropa térmica para poder soportar las temperaturas que son de más de 20 o 30 grados bajo cero”.

La expedición realizada duró 12 días. Acerca del último tramo explicó que salieron de Nido de Cóndores sobre las 5.50 de la mañana y consiguieron hacer cumbre a las 17.02.

En ese tramo tuvieron que también oficiar como policías, “porque el día anterior había fallecido un hombre a 100 metros antes de hacer cumbre. Tuvimos que llegar hasta el cuerpo para sacar las fotos y hacer las pericias”, tiempo en el que tuvieron que detener el ascenso a la cumbre.

Luego de esto siguieron hasta lograr la meta que se habían propuesto. El cuerpo del fallecido quedó en el lugar hasta el otro día, en que “se pudo rescatar con más gente”, contó Funes.

Por último contó que el desafío próximo que tienen es que “en diciembre queremos ir al Cordón del Plata, es más bajo que el Aconcagua. Esta cima se logra hacer en tres o cuatro días”.