Pipita Higuaín ¿vuelve a River?

“La vuelta a River no se va a dar, no volveré, quiero disfrutar en Estados Unidos, ya llevo muchos años afuera y estoy al máximo nivel y a la máxima presión.

Estaré acá unas temporadas y después me retiraré”, comentó el atacante en ESPN hace unos meses. Sin embargo, lo que nunca pensó Higuaín era verse involucrado en esta información precisa que nace en Europa.

La idea de River sería darle un contrato por dos temporadas y repatriarlo luego de una carrera tremenda al más alto nivel. Higuaín ha disputado 30 partidos en la temporada 2021 de la MLS hasta el momento, ha marcado 12 goles, entregó 6 asistencias.

Higuaín jugó 41 partidos en River y marcó 15 goles, para después ser vendido en 23 millones de dólares al Real Madrid. Higuaín llegó en 2020 al Inter de Miami y su contrato vence en junio del 2022. Actualmente Higuaín sería el mejor pago de la MLS ganando 7.5 millones de dólares por temporada, superando a Michael Bradley, del Toronto FC tiene un salario anual de 6.1 millones de dólares.

Vale recordar que a mitad de temporada, cuando River fue a hacer su pretemporada en Orlando, Higuaín estuvo presente visitando a los jugadores y hablando un largo rato con Enzo Francescoli y Marcelo Gallardo. ¿Será el momento del regreso?