Marcelo Mena (ASIJEMIN): “las ventajas de tener un gremio”

La actividad de la minería en la provincia, es uno de los principales recursos en cuanto a ingresos económicos y mayor fuente de trabajo. Pero también, esta situación, ha obligado a tener una reglamentación para todos los trabajadores mineros. Para brindar detalles sobre el gremio que los agrupa, Marcelo Mena, secretario general de ASIJEMIN (Sindicato Jerárquico Minero), estuvo en el programa “Hablemos en Serio” que conduce Roly Olivera y que emite por Zonda TV.

Mena dijo entre otras cosas: “la minería ha crecido enormemente. Hoy está cumpliendo un rol más que importante. Me gusta mucho participar y construir todo lo haga falta para que el trabajador minero y para que San Juan siga creciendo. Trabajar en minería tiene sus ventajas, porque el trabajo es netamente en blanco, no es en negro. No hay trabajo precarizado. Podes tener en una buena obra social, un muy buen salario, pero significa trabajar con una temperatura de 40 grados bajo cero. Significa que un temporal no te permite bajar cuando ya tenes todo preparado. Porque cuando tenes una reunión familiar no podes estar. Significa que te llama tu familia y no podes llegar tan rápido. El trabajo del minero, en ese aspecto muy complicado, es como que siempre llegamos para los aplausos finales o para barrer el salón cuando ya todo se terminó”.

Escucha la nota completa a Marcelo Mena

Por otro lado señaló: “pero no obstante, nosotros como personal técnico y jerárquico estamos siempre y podes brindarle una respuesta al trabajador minero. Hemo podido homologar el primer convenio colectivo de trabajo. Esto es histórico. Los primeros convenios son de los años 70, o un poquito antes y que fueron renovándose allá por los 80. Es un convenio nacional que permite que en San Juan, también se tome así. Es muy importante, si lo analizas profundamente. El personal jerárquico, obviamente tomamos la determinaciones finales. Somo lo que tomamos definiciones, la decisiones tanto económicas como política interna de la empresa. Nosotros junto con los compañeros somos los que tenemos la responsabilidad en el futuro, de poder delinear la minería argentina que queremos tener. Los que nos encargamos de que la minería sea responsable. La industria, también permite que podamos tener más fuente de trabajo”.

por otro lado Mena, señaló: “Trabajar conjuntamente con el sector político para garantizar que esta actividad, que es un poco la visión que tiene el sindicato mancomunadamente con los gobiernos provinciales, nacionales que tengan un visión pro trabajador. No queremos trabajar con un sector que no defienda la actividad minera”.