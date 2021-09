El nuevo presidente, asumió en un momento especial para el sector, en la celebración de un año más de actividad. En este contexto el flamante dirigente se propone hacer un cambio paradigmático en la relación de la entidad, las industrias, el gobierno y el entorno donde se desarrollan.

Ricardo Palacio, en diálogo con Zonda Diario afirmó que “uno de los objetivos es continuar la gestión que fue presidida por Hugo Goransky que a nuestro entender fue muy buena”. Explica que como institución hay tenido “una visibilidad y un crecimiento notable con un aumento del 100% de los socios. Esto no solo fue en cantidad sino también en calidad lo que fue muy importante para nosotros”.

Es por ello que en la UISJ, en virtud de esta continuidad “tenemos planteados ejes claves, en lo que es educación, capacitación. Para ello tenemos que involucrarnos en las currículas, proponer perfiles que necesitamos como industriales, sobre todo en la nueva mano de obra local apuntando a lo que se viene, para luego no estar corriendo desde atrás”.

La realidad es que el sector productivo viene haciendo un pedido repetido para que las universidades formen profesionales de acuerdo a los requerimientos actuales. “Es una necesidad de todo el sector productivo, inclusive desde la parte pública están necesitando cierta curricula profesional y técnica que hoy se carece”. Es por esto que plantea que en materia educativa, “tenemos que involucrarnos para conseguir resultados, muchas veces se toman decisiones que son incorrectas porque no se conoce la realidad de la industria, la empresa y el comercio y de las necesidades que se están teniendo”. El industrial considera que en la actual coyuntura es una de las patas flojas que se tienen no solo en SJ sino también en el país.

Palacio considera que esta falencia se va a notar con más fuerzas, cuando comience la demanda de profesionales y mano de obra “con el proyecto de Josemaría, que Veladero inicie esta etapa 7. Se va a requerir una mano de obra calificada que hoy no la tenemos y donde van a salir a tomarla, seguramente de las empresas que estamos actualmente trabajando”.

En cuanto al involucramiento para definir perfiles laborales por demanda, explicó que “en San Juan se viene trabajando y a nivel nacional a través de la UIA”. Es por ello que lo que se busca es que “en lo inmediato haya una curricula que esté más acorde a las necesidades de la industria, del comercio y de los distintos sectores productivos de la provincia”.

La formación tiene que ser diversa, porque “la provincia tiene una matriz productiva enorme, acá nos encontramos con sectores químicos, papeleros, agroindustria, vitivinicultura, minería metalúrgica, software, la nueva industria del cannabis, el abanico es enorme”. Explica que esta amplitud en lo económico es bueno “porque cuando no dependes de un solo sector, cuando uno tiene problemas te permite apalancarte en los otros”. De hecho, el ser dependientes de una mono actividad, cuando sufre una crisis se reflejan problemas sociales y económicos inmediatos sobre la sociedad.

Palacio cuando hace foco en la minería considera que “es el motor de empuje que tenemos en el corto plazo, es el que va a generar de golpe una necesidad de mano de obra que hoy no se si estamos en condiciones de poder brindarla”. Pero ante este panorama, en sector viene desarrollando acciones con el INET, el Ministerio de Educación proponiendo y en poco tiempo se estará viendo este cambio”.

Pero el planteo de los industriales en la formación no es solo en lo profesional. “También se lo tiene que hacer en los oficios, es algo que hay que revalorizar, hoy es difícil encontrar plomeros y electricistas por ejemplo”.

La industria 4.0

El dirigente afirmó que otro de los focos que abordarán es la industria 4.0, que es “tecnificar a la pequeña y gran industria. Tenemos que generar valor agregado a nuestros productos para mejorar nuestra capacidad productiva y la calidad de los productos que hacemos para poder ser más competitivos”.

Es por ello que “nosotros tenemos que prepararnos para producir productos con capacidad y volumen de exportación”.

Palacio reconoce que en la tecnificación se necesita en algunos casos inversión, cosa que es complicada en la actual coyuntura económica. Pero también manifiesta que hay casos donde se tiene que hacer una optimización de los recursos tecnológicos que llevan a una mejor capacidad de producción y esto no implica costo. Es por esto que la formación es esencial en esta etapa. “Tecnificarse, a veces no genera ningún tipo de costos”, detalla.

La realidad a la que se enfrenta la producción industrial, en esta nueva etapa, es “darle sustentabilidad a los productos”, donde la calidad y el cuidado del medio ambiente juegan un papel esencial que tiene una alta demanda”.