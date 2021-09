Madre e hija llegaron temprano para votar

Una señora de 80 años y su hija, llegaron hasta la escuela Normal Sarmiento, donde emitieron sus votos. Y Zonda TV y Zonda Diario, dialogaron con ellas y fueron muy claras en sus conceptos.

María Isabel y su mamá Marina Paredes dijeron: “estábamos muy entusiasmadas. En realidad mi madre. Desde muy temprano, desde las 8.00 me estaba preguntando si iba a votar y aquí estamos cumpliendo. Ella tiene 80 años y para ella venir a votar es un ejercicio soberano. Si, siempre vengo a votar, me parece que es un deber cívico. Vengo con todos los cuidados. Con mi barbijo, con alcohol en gel. Por suerte seguimos votando en la misma escuela (Normal), no nos cambiaron”.

“No me preocupe con la llegada del viento Zonda, sino lo que deja y que hay que limpiar después. Nunca dude de venir a votar, ni el Zonda me quitaba esa posibilidad”, señalaron estas mujeres que emitieron sus votos .